El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de marzo Habrá una vibración muy especial y positiva disponible en el universo, accede a ella a través del rezo, la devoción y el amor. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 4 DE MARZO ¡Mi gente linda! ¡Feliz viernes! ¡Estamos en las puertas del fin de semana! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Aries así que será un momento ideal para que pases a la acción, decidas cosas y tomes las riendas de tu vida. Paralelamente, la unión de Júpiter y el Sol te conectará con tu guía interior y tu misión espiritual. Habrá una vibración muy especial y positiva disponible en el universo accede a ella a través del rezo, la devoción y el amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS DECISIONES ME LLEVAN HACIA LA LUZ". Si hoy, 4 de marzo estás de cumpleaños… Será un año en el que tomarás decisiones importantes. Te asociarás con personas magnéticas y poderosas que te ayudarán a llegar más alto en el escalafón social. Aprovecha las oportunidades que te ofrecen sin perder tu libertad y el control de tu vida. La Copa de la Suerte: 15, 28, 31, 47, 59, 70 Aries:Este fin de semana te sentirás lleno de energía para luchar por tus convicciones y para tomar nuevas decisiones. Quiero que te conectes con tu deseo y que te esfuerces por convertirlo en realidad. Tu carácter te llevará a abrirte camino ¡sigue tu instinto! Tauro:Te sugiero que controles los impulsos, que reflexiones acerca del pasado y que dejes las decisiones importantes para más adelante. Este fin de semana aprovecha para alejarte del tumulto y disminuir el nivel de actividad. Retirarte te ayudará a recargar baterías. Géminis:El contacto con amigos será tu principal fuente de estímulo y la interacción te hará sentir completamente revitalizado. Aprovecha para desarrollar proyectos en grupo y para apostar al futuro. Este fin de semana quiero que confíes en tus visiones y que luches por tus sueños. Cáncer:Durante estos días asumirás mayores responsabilidades, te esforzarás por ascender y tratarás de ocupar los puestos de mando. Este no es momento para titubear sino para que actúes, líderes y te atrevas a pisar fuerte. Si estás en la búsqueda de empleo aprovecha para golpear puertas. Leo:Los pasos que des este fin de semana tendrán un sentido y te conducirás con mayor sabiduría. Te sobrará la vitalidad, te propondrás nuevas metas y sentirás ganas de hacer deporte. Te planearás la posibilidad de realizar viajes, excursiones o hacer turismo de aventura. Virgo:Este fin de semana sabrás las intenciones ocultas de los demás y nadie se atreverá a mentirte. Descubrirás un secreto y echarás luz sobre un asunto que permanecía en penumbras. Toma consciencia de tus poderes psíquicos y utilízalos para hacer el bien. Libra:La lunación despertará tus deseos de sociabilizar y creará un escenario excitante para tu vida amorosa. Notarás a tu pareja más apasionada y más decidida. Si estás soltero y pretendes iniciar un nuevo vínculo contarás con viento a favor ¡Este fin de semana interactúa! Escorpio:Habrá un incremento en tu nivel de actividad, encararás tus tareas con gran dinamismo y podrás resolver eficazmente asuntos pendientes. Pero ojo porque la vorágine diaria podría llevarte a descuidar tu salud, si tienes algún achaque aprovecha para hacer chequeos médicos. Sagitario:Las estrellas te llevarán a expresarte y a ocupar un lugar protagónico, los asuntos del corazón avanzarán siempre que estés dispuesto a vivir el momento. Recuerda que tu realidad está en el presente ¡disfruta de la maravilla de la existencia! Capricornio:Este será un fin de semana ideal para que te conectes con tus allegados, familiares y seres queridos. Te harán contundentes muestras de afecto, así que recíbelas sin oponer resistencias ¡te las mereces! Quiero que des la posibilidad de conmoverte con la fuerza del cariño. Acuario:Los astros estimularán tus deseos de adquirir nuevos aprendizajes. A la hora de buscar compañía elegirás a personas decididas y enérgicas. Quiero que abras las vías de comunicación, que te dejes llevar por la curiosidad y que salgas a explorar tu entorno. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:La actividad económica se activará debido a los tránsitos lunares, decidirás hacer nuevas inversiones, pedirás aumento en tu trabajo o pensarás en nuevas alternativas para ganar dinero. Si quieres obtener avances en el ámbito de las finanzas tendrás que dar pelea.

