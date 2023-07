El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de julio ¡Día de la Independencia! Te cuento qué de deparan los astros para este día de fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images MARTES, 4 DE JULIO Hoy celebramos el Día de la Independencia de Estados Unidos. Según la astrología, en esta fecha arranca el nuevo año solar para la nación. Será un ciclo donde las relaciones internacionales jugarán un papel bien importante y el país deberá respetar las reglas y regulaciones que le impongan desde fuera. Después del mediodía, te cuento que la Luna, justo después de juntarse con Plutón, va a entrar en Acuario. Y esto, te puede inspirar a contribuir a cambios sociales y hacer un impacto bien positivo en tu comunidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "¡MI IMPACTO TRASCENDERÁ EN LA COMUNIDAD!" MARTES, 4 DE JULIO Si hoy, 4 de julio estás de cumpleaños… Tu vida amorosa será una especie de caja en la que habrá sorpresas de todo tipo. Si bien habrá cierto grado de intermitencia tanto en el ámbito romántico como económico también es cierto que no te aburrirás ya que estarás en un carrusel de sensaciones. Mira el aspecto positivo de los cambios. La Copa de la Suerte: 1, 14, 27, 40, 53, 66 Aries: En las frescas mañanas del día, una persona se acercará a ti para ayudarte a alcanzar tus ambiciones. Luego, entrando la noche, sentirás un cosquilleo que te llamará a socializar y a conectar con la gente. Una buena cena está en el horizonte. Tauro: Presta mucha atención porque una persona sabia te guiará por el camino correcto. Además, hoy sentirás que estás cargando muchas responsabilidades sobre tus hombros, pero ¡no te asustes! Llegarán ideas que ayudarán a alcanzar el éxito, sin escalas. Géminis: Sacarás a relucir toda esa experiencia acumulada para resolver una situación que parecía no tener solución. También presta mucha atención a tus sueños porque, a través de ellos, recibirás mensajes de luz muy importantes. Cáncer: Estarás listo para adentrarte en el terreno del amor. Esa persona con la que estás te lanzará propuestas frescas que te harán vibrar la piel. La química especial que brotará entre ustedes te ayudará a soltarte y experimentar sensaciones nunca antes exploradas. Leo: La mañana será perfecta para que organices tu semana y pongas tus papeles en fila. Pero cuando llegue la tarde tu temperamento se pondrá más arrebatado, te liberarás de los prejuicios y a nivel romántico estarás muy creativo. ¡Tus relaciones se renovarán! Virgo: Hoy te sentirás con un flow inigualable para amar, crear y expresarte. Pero cuando llegue la tarde, le darás más atención a tu cuerpecito sagrado. Te enfocarás en cuidar tu alimentación, optando por comidas más ligeritas y frescas. ¡Nada como nutrirte con energía positiva! Libra: Ahora te concentrarás en acondicionar y remodelar tu hogar, así que prioriza la calidad al comprar muebles y artículos para tu casa. Y prepárate para la emoción en tu vida amorosa, ya que te sentirás animado y listo para jugar, explorar y disfrutar al máximo con tu pareja. Escorpio: Hoy te caerá una noticia de esas que te deja con la boca abierta o tendrás acceso a una información que te dejará en shock. Ah… y ve preparando la habitación de invitados porque se vendrán visitantes y habrá más reuniones familiares de las que puedes contar. Sagitario: Hoy harás una compra de esas que dejan huella en tu bolsillo o tomarás una decisión que tendrá un impacto financiero. Pero después tendrás la oportunidad de distraerte, pasear y compartir con amigos. Sal a disfrutar de cosas diferentes y deja que la buena energía te envuelva. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Tú eres de los que suele trazar planes antes de dar un paso, pero la vida te está pidiendo explorar nuevos campos. Te sugiero buscar asesoramiento de alguien con experiencia en el mundo de las criptomonedas, ya que este esta forma de dinero digital podría brindarte una oportunidad de progreso. Acuario: Hoy vas a realizar una poderosa purificación y depuración del alma, ya que saldarás viejas cuentas y sanarás errores del pasado. Pero cuando llegue la tarde, renacerás con renovada energía, tus ideas se aclararán y te sentirás listo para enfrentar nuevos proyectos y emprendimientos. Piscis: Contarás con la presencia destacada de un amigo sumamente magnético y estarás dispuesto a ayudar a los demás, pero recuerda no mezclarte si los ánimos están demasiado revueltos o agitados. Invoca la guía de tus seres de luz para que te iluminen.

