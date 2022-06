El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de julio Marte ingresará a Tauro esta semana. Mira cómo este fenómeno impactará en tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 4 DE JULIO Y eso mi gente bella, les cuento que esta semana Marte, el planeta rojo, ingresará en el signo de Tauro. Este tránsito sucederá del 5 de julio al 20 de agosto, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Marte, tu astro regente, te volverá más pausado y te ayudará a escuchar y disfrutar de tu cuerpo. Se manifestará en tu vida el erotismo y la sensualidad. Estrás más perseverante, así que podrás concretar tus proyectos, especialmente en el terreno de la economía. Tauro: Marte te otorgará mucha fuerza para accionar y tomar decisiones. También te impulsará a realizar emprendimientos independientes y correr mayores riesgos. Considerarás principalmente tu propio interés y necesidades. Estarás más propenso a enojarte y canalizar las broncas acumuladas. Géminis: Se movilizará el pasado y es probable que sientas un poco de impotencia por las cosas que hubieses querido hacer y no pudiste. Sin embargo, reconocerás que estás listo para aceptar la realidad. Un espíritu guardián y poderoso te custodiará en esta etapa. Cáncer: El contacto con otras personas te encenderá y te sentirás motivado a accionar en forma conjunta. Formarás grupos de trabajo, de estudio o equipos deportivos en los que asumirás un rol de líder. Pero cuidado porque si no logras consenso surgirán rivalidades. Leo: Dirigirás tu energía hacía el área profesional, con la firme decisión de ascender y afirmarte en tu posición. Tu tesón te permitirá alcanzar los objetivos que te propongas. Solo cuídate de adoptar actitudes tercas o autoritarias porque si te excedes podrías hacerte mala fama. Virgo: Darás inicio a un asunto legal, viajarás o realizarás emprendimientos en otras regiones. Aprovecha este momento de expansión para explorar nuevos campos. Estarás dispuesto a luchar por tus principios éticos y tus creencias, pero trata de no ofuscarte demasiado con los que piensan distinto. Libra: Marte estimulará tus instintos y te permitirá conectar con las energías ocultas. Serás quien marque el ritmo y harás vibrar a tu pareja, si la tienes. Además, se potenciará tu capacidad para hacer dinero. Actuarás con determinación y te volverás más poderoso. Escorpio: Con Marte en tu signo opuesto y complementario la pasión golpeará a tu puerta. Tus vínculos cobrarán vida y se convertirán en tu principal motivación. Te sentirás atraído por personas de carácter fuerte y hay riesgos de que pases de la atracción a la enemistad. Sagitario: Pondrás la energía en el plano de trabajo, pero si buscas imponer tu voluntad podrías generar un clima conflictivo con tus compañeros. Si estás desocupado hay grandes chances de que obtengas un empleo rentable. Cuida de no resentir tu salud por cansancio. Capricornio: Marte te impulsará a canalizar tu energía creativa, imponer tu sello distintivo y captar muchas miradas. En el terreno sentimental querrás tener la voz cantante y sentirte un conquistador. Tus fuertes deseos de dominar provocarán conflictos con tus hijos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Es probable que surjan ciertas dificultades en las relaciones hogareñas. Si controlas tus enojos, terquedades y emociones exaltadas te evitarás los roces con tus familiares. Trata de poner tu energía en algo productivo: cocinando, pintando o tapizando los muebles. Piscis: En esta etapa harás desplazamientos con fines comerciales o por motivos de estudio. Tu poder de convencimiento será mayor porque hablarás de una manera más apasionada y enérgica. Pero no te involucres en discusiones con hermanos y vecinos o luego te arrepentirás. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 17, 41, 61, 85, 86

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de julio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.