El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de febrero Tu corazón es sabio, así que déjate guiar por tus pálpitos. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 4 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que la Luna transitará por Leo y hará un trígono con Júpiter en Aries, por lo que será un momento oportuno para que incrementemos la confianza en nosotros mismos y apostemos con mucha fuerza a nuestro potencial individual. Los romances apasionados estarán a la orden del día. Que nada te detenga a la hora de conquistar lo que quieres o de jugarte por amor. Tu corazón es sabio, así que déjate guiar por tus pálpitos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "BRILLO CON MI PROPIA LUZ". Si hoy, 4 de febrero estás de cumpleaños… Te relacionarás con gente muy vital que te trasmitirá confianza, optimismo y alegría. Hay grandes posibilidades de que hagas un viaje en pareja o que encuentres en otra región a alguien muy trascendente para tu vida. Descubrirás que el amor no tiene fronteras. La Copa de la Suerte: 6, 12, 45, 51, 60, 99 Aries Tendrás un gran poder de visualización para atraer a tu vida todo lo que necesitas para tu crecimiento. Aumentará la confianza y las ganas de expandirte en cuanto a la creatividad, expresión y autoafirmación. Despertarás gran admiración en los demás. Tauro En este día tu familia ocupará el centro de tu atención, te propondrás hacer cambios positivos en tu hogar y buscarás enriquecer tu mundo afectivo. Tus ancestros que pasaron a otros planos estarán protegiéndote. Escucha la voz de tu intuición. Géminis Será un buen momento para indagar en tu especialidad a través de la lectura o el estudio. Aumentará tu vitalidad gracias a una actitud mental positiva. Alégrate, ya que una persona querida te visitará, te hará una llamada o se comunicará contigo de alguna manera. Cáncer Las estrellas indican que este es un momento de prosperidad y abundancia que debes disfrutar. Te llegará un regalo o un beneficio económico y accederás a lujos que hasta ahora desconocías. Quiero que te dejes agasajar y que recibas lo que te dan porque realmente lo mereces. Leo Los astros te traerán una renovación de proyectos y aumento de la confianza en ti mismo. Contarás con gran poder en tus convicciones para conseguir lo que quieres. Será un momento de realización en el que tomarás consciencia de que tienes el poder de crear tu propio destino. El Niño Prodigio promos6 Credit: El Niño Prodigio Virgo Todavía quedan por resolver algunos temas pendientes, pero poco a poco te reencontrarás con tu fuerza interior. Aumentará tu interés por conectarte con un aspecto más sagrado de la existencia. Procura informarte más acerca de religión y filosofía oriental. Libra Será un momento propicio para retomar tu proyecto de realización personal y para agruparte con seres que compartan tus ideales. Tus amigos aportarán una cuota extra de talento, por lo que te conviene incorporarlos a tus planes o a lo sumo pedirles opinión. Escorpio El tránsito de la luna por tu medio cielo incrementará tu nivel de responsabilidad y vida pública. Tendrás que exponerte frente a otras personas participando de reuniones, conferencias o charlas con gente de las altas esferas. Te consolidarás en tu especialidad. Sagitario Tendrás la sabiduría de la generosidad y comprobarás que cuánto más das, más recibes a cambio. Será el momento de expandirte y hacer proyectos de cara al futuro. Preferirás moverte con libertad de acción y te convertirás en guía de otros. Capricornio Hoy la clave estará en soltar lo que ya no sirve y dejar atrás todo lo que oscurece tu luz interior. Podrías vivir situaciones que pongan a prueba tu voluntad, pero saldrás adelante con nuevos recursos y talentos que hasta ahora no sabías que tenías. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Los astros auspician los vínculos, así que tu vida social cobrará nuevas dimensiones. Confía plenamente en el ser que está tu lado, ya que te sentirás dichoso en su compañía. Si estás soltero, prepárate porque surgirán fiestas e invitaciones de lujo donde habrá personas de todo tipo. Piscis En este día las lunaciones activarán los temas relacionados con la salud y llamarán tu atención para que te ocupes más frecuentemente de tu cuerpo. Aprovecha este ímpetu positivo para realizarte un chequeo médico completo y encarar un tratamiento nutricional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.