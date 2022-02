El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de febrero Tiempo de establecer metas a largo plazo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 4 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! Les cuento que Mercurio hoy se podrá directo en Capricornio, por eso los trámites que estaban parados se destraban, también podrás diferenciar cuáles son tus objetivos y comunicarlos a las personas que te rodean. Paralelamente el Sol se unirá a Saturno así que no te andarás con rodeos y asumirás la responsabilidad de tu propia vida. Es tiempo de hacer una buena poda en tus relaciones y concentrarte en los vínculos que colaboran con tu desarrollo. Establece objetivos a largo plazo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EZCLAREZCO MIS OBJETIVOS Y AVANZO CON DETERMINACIÓN". Si hoy, 4 de febrero estás de cumpleaños… Una entidad muy luminosa guiará tus pasos por la senda correcta. Asique este año cultiva el hábito de meditar unos minutos cada mañana y ponerte a merced de las fuerzas benéficas del universo. Te convertirás en una pieza esencial del plan divino. La Copa de la Suerte: 22, 33, 51, 75, 89, 96 Aries: Este fin de semana tomarás determinaciones importantes que te comprometerán a largo plazo. Si te apoyas en las experiencias que has adquirido en los últimos tiempos tendrás mayores posibilidades de acierto. Toma el modelo de tus padres y de las personas que admiras. Tauro: Durante estos días te volverás más receptivo a las influencias del entorno. Tu intuición se intensificará, así como tu poder psíquico y es probable que recibas revelaciones muy importantes a través de los sueños. Si cargas en la consciencia con una actitud egoísta aprovecha para disculparte. Géminis: Llegarán a tu vida personas originales que te enseñarán a lanzarte a experiencias nuevas, sin tanto protocolo. Ábrete a lo diferente sin juicios, críticas o premeditaciones. Las sacudidas externas tendrán un efecto positivo para ti ¡aprovecha para renovarte! Cáncer: Tus ambiciones se volverán más fuertes y estarás dispuesto a dar pelea para llegar a la cima. Si estás buscando trabajo ¡golpea puertas! puede haber una oportunidad para ti y si ya estás empleado tal vez te llegue ese premio tan esperado. Leo: Las decisiones que tomes van a favorecer tu crecimiento durante este fin de semana. Hay grandes posibilidades de que realices viajes o que hagas contactos con el extranjero que serán vitales para tu futuro. Además, te darán sabios consejos así que escúchalos y ponte en marcha. Virgo: Se despertará tu instinto para las finanzas y aumentará la posibilidad de que recibas ingresos extras. Si estás pensando en hacer una inversión y necesitas más capital no dudes en pedir préstamos. Recuerda que en el mundo de los negocios los que ganan son los arriesgados. Libra: La Luna transitará Aries, tu signo complementario, poniendo en primer plano los temas románticos durante este fin de semana. Tu pareja te pedirá mayores atenciones y por el bien de la relación te convendrá que atiendas sus peticiones. Si estás soltero trata de socializar y de frecuentar más gente. Escorpio: Buscarás emplear tu tiempo y tu energía de una manera más eficiente. Será un momento ideal para que aprendas nuevos oficios y modifiques tu rutina. Maneja tus horarios de acuerdo a tus propios intereses y conquista una mayor independencia en el trabajo. Sagitario: Será un momento oportuno para que te expreses y canalices tu creatividad. Aunque tu agenda desborde de actividades hazte un lugar para desarrollar tus talentos y dedicarte a aquello que tanto te gusta. ¡Deja que salga el fuego que hay en tu corazón! Capricornio: Este fin de semana buscarás fortalecer tu círculo de pertenencia. Identificarás los deseos de tus familiares y personas cercanas y harás todo lo que esté a tu alcance por satisfacerlos. Contribuir con el bienestar de los que más quieres hará que te sientas reconfortado. Acuario: Estarás lleno de nuevas ideas y te relacionarás con personas que despertarán tus inquietudes. Podrías salir de paseo o hacer traslados con la intención de despejarte. También es factible que se presenten oportunidades en el área de los estudios. Mantén tu mente despierta y activa. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Te harán regalos o recibirás ingresos extras que no estaban contemplados en tu presupuesto. Te pondrás a la ofensiva en el campo de los negocios. ¿Hay un objeto o una posesión que deseas? ¡Cómpralo! Este fin de semana la mejor inversión será adquirir lo que quieres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.