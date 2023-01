El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de enero ¡Ojo! No hagas caso a los rumores que lleguen a tus oídos. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 4 DE ENERO ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que la Luna está transitando por la constelación de los gemelos y en aspecto tenso con Neptuno, así que no hagan caso a los rumores que lleguen a sus oídos ya que habrá mucho embaucador suelto valiéndose de habladurías y artilugios para persuadirlos. Para determinar si una persona miente o dice la verdad cuando habla, mira muy bien sus gestos, ya que el sesenta y cinco por ciento de la comunicación es no verbal. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DETECTO A LAS PERSONAS Y A LAS SITUACIONES FALSAS". Si hoy, 4 de enero estás de cumpleaños… El ámbito romántico te deparará formidables sorpresas y la clave de tu felicidad radicará en que te animarás a vivir el amor libremente y a ejercer tu capacidad de elección. Realizarás viajes que resultarán reveladores y en los que tendrás chance de hacer nuevas amistades. La Copa de la Suerte: 9, 11, 58, 72, 80, 83 Aries: Si estás en un estado de ensoñación o perdido en tus propias fantasías no podrás sacar conclusiones certeras. Una de las lecciones que te tocará aprender hoy tiene que ver con que puedas escuchar y ver las distintas facetas de las personas que te acompañan. Tauro: Este es un momento para que administres tu dinero con un criterio lógico y no para que lo derroches en salidas ocasionales, celebraciones y rumbas. Tampoco quieras seguirles el tren de vida a personas más adineradas. Organiza tus gastos para llegar a fin de mes. Géminis: Es válido sacrificarse por un objetivo, pero muchas veces en el afán de cumplir con tu misión consumes tus energías. Hoy quiero que saques un espacio para dialogar contigo mismo. Tu voz interior te ayudará a avanzar atravesando las brumas de la confusión. Cáncer: Ten cuidado con los falsos profetas o con mostrarte crédulo frente a las promesas vagas. Recuerda que el estado de paz interior llega cuando resolvemos los asuntos pendientes, aprendemos de las lecciones pasadas y compensamos nuestras faltas. Las respuestas llegarán con la reflexión. Leo: Hay algunas emociones ocultas que te están impidiendo vincularte de una manera trasparente con tu círculo social. Por eso, te recomiendo que cuando estés en situaciones grupales dejes de lado los propios fantasmas y las debilidades. Busca que reine un clima amistoso. Virgo: Tu pareja, tu socio o alguna otra persona con la que te une un vínculo especial sin darse cuenta se está interponiendo en tu camino al éxito. Asegúrate de que las influencias de terceros no afecten tu reputación. Para llegar a la cima aplica la inteligencia. Libra: Aunque aún no te das cuenta, estás sumergido en tu universo diario y las presiones cotidianas afectan tu visión, así que trata de asomar un poco la cabeza. Recuerda que el mundo es grande y te ofrece un abanico de opciones muy variado ¡amplía horizontes! Escorpio: A la hora de elegir tus aliados comerciales debes seguir la lógica y dejar el sentimentalismo de lado. Caer en juegos de azar o especulaciones financieras solo debilitará tu posición. Usa tu astucia para elaborar una estrategia comercial que te ayude a salir a flote. Sagitario: Algunos sucesos del pasado que quedaron sin cerrar te están predisponiendo negativamente en el amor. Si estás casado y algo no te gustó dale a tu pareja la posibilidad de retractarse. Si estás soltero, olvida de una vez todas a tus ex y ábrete a nuevas opciones. Capricornio: Los pensamientos te están jugando algunas malas pasadas, así que será importante que te mantengas activo para no caer en las trampas de la mente. Mi sugerencia es que salgas a caminar por el parque. Eso oxigenará tus pulmones y te ayudará a respirar mejor. Acuario: Recuerda que el amor entre dos personas es una especie de danza en la que ambos son protagonistas. Si no te brindas por temor a la exposición podrías perder una oportunidad especial. Deja las reservas de lado e interpreta tu papel en esta comedia romántica. Piscis: Como buen pececito que eres siempre estás ayudando a cualquier desconocido y en el afán de mejorar el planeta te olvidas de tu círculo íntimo. Tus familiares también se merecen que les prestes atención, que escuches sus demandas y que te ocupes de ellos.

