El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de enero Hoy te recomiendo: no postergues más los cambios ni te sientas sofocado por las obligaciones . Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! ¡Mi bella gente! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy la Luna se unirá a Saturno en el signo de Acuario y estará en tensión con Urano. Por eso podrías sentir temor a que tu realidad como la has construido se desmorone y tendrás una sensación de alerta constante. Te recomiendo que no postergues más los cambios y que si te sientes un poco sofocado por las obligaciones trates de construir una realidad que te permita un mayor grado de autonomía. Aprende a poner límites y también a convivir con aquello que es diferente. TU AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI LIBERTAD TERMINA DONDE EMPIEZA LA DEL OTRO" Si hoy, 4 de enero estás de cumpleaños… Un gran cambio golpeará a tu puerta y el vendaval revolucionará las distintas áreas de tu vida. Comenzarás un nuevo capítulo en lo que concierne a la familia. En busca de progresar y de hallar nuevas oportunidades refaccionarás tu casa o probarás suerte en otra región.

Tus números de la suerte: 1, 15, 33, 54, 76, 89 Aries:Atravesarás por un período de maduración de las amistades y solo quedarán en pie las que sean de verdad. Personas con mayor experiencia te ayudarán a darle forma a tus proyectos y podrás comenzar a construir tu futuro ¡Materializa tus sueños e ilusiones! Tauro:Te concentrarás en tu trabajo y te esforzarás por alcanzar tus objetivos. Recibirás un gran respeto y una propuesta importante que te permitirá desarrollarte profesionalmente. Tómate el tiempo que necesites para decidir y estudiar las diferentes posibilidades. Géminis:Le prestarás atención a los sabios consejos y te comprometerás con tus ideales. Sabes que el camino a veces es difícil, pero estarás dispuesto a dar pelea y luchar por tus propósitos. Deja la duda de lado y acepta que las casualidades no existen, sino las Diosidencias. Cáncer:Si estabas guardando algún secreto, por temor a ofender a alguien, habla y quítate de una vez por todas la espina de pescado. Por otro lado, si descubres que hay personas conspirando en tu contra aléjate de ellas, solo quien te merezca debe permanecer a tu lado. Leo:Te relacionarás con personas de más edad o que cuentan con mayor experiencia y eso te ayudará a madurar. También podrás fortalecer algunas alianzas comerciales o avanzar en algún emprendimiento que tengas. Acepta las críticas con humildad e intenta construir algo en conjunto. Virgo:Es factible que te sientas un poco presionado en el trabajo, pero te recomiendo que emplees el razonamiento y controles tus reacciones. Aunque ahora estés abrumado, piensa que estos obstáculos son pruebas para desarrollar virtudes como la paciencia y la perseverancia. Libra:Estarás más centrado y recuperarás la sensación de autonomía. Te volverás más apreciado y cautivarás la admiración de los que están a tu alrededor. Pero no te pongas demasiado exigente o riguroso con los seres que amas porque podrías asustarlos. Escorpio:Hace tiempo que estás cargando sobre tus hombros los problemas de la familia. Tal vez tengas una sensación de soledad frente a las obligaciones y percibas que no puedes apoyarte en tus seres queridos tanto como te gustaría. Reconoce donde están tus límites y no te sobre exijas. Sagitario:Tus inquietudes intelectuales se incrementarán. Crecerá tu ingenio y tu interés por los temas tecnológicos. Tu mente estará al cien por cien y podrás procesar cualquier información, así que aprovecha este momento para capacitarte o prepararte para rendir exámenes. Capricornio:Saturno y la Luna se asocian en el sector del dinero por lo que buscarás crear una plataforma económica más sólida. A no ser que tengas firma y sello no des por seguro ingresos extras. Apóyate en tus propios recursos para hacer negocios decisivos Acuario:Hoy las energías de Saturno y la Luna te beneficiarán. Asumirás responsabilidades importantes y tus iniciativas tendrán una base sólida. Tienes mucho que aprender de personas de mayor edad y experiencia, así que escucha con atención y aplica lo aprendido. Piscis:Hoy preferirás estar solo, sentirás nostalgia por tiempos pasados y te encerrarás en ti mismo. Pero, aunque te escondas atrás de una coraza no podrás evitar absorber ciertas energías de tu entorno. Enfrentar tus temores te ayudará a prevenir la ansiedad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.