El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de diciembre Este domingo se celebra el día de Santa Bárbara. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE ¡Feliz domingo, mi gente linda! Les cuento que hoy celebramos el día de Santa Bárbara o Changó en las 21 divisiones, protectora contra tormentas, temblores de tierra e incendios. Su imagen se representa con una espada, símbolo del valor y, en su honor encendemos una vela blanca y una vela roja. Por otro lado, la Luna andará por Tauro una configuración que nos invita a estabilizar las emociones. Si sientes que te cuesta entrar en clima de relax, prepárate unas manzanas asadas, ya que son famosas por sus efectos tranquilizantes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DEJO COBIJAR Y NUTRIR POR LA MADRE TIERRA". Si hoy, 4 de diciembre estás de cumpleaños… Te reencontrarás con personas del pasado y revivirás momentos conmovedores. En la esfera romántica también habrá segundas oportunidades, pero deberás tener cuidado de no ilusionarte más de la cuenta. Además, te mudarás a una residencia más grande o tu familia se ampliará. La Copa de la Suerte: 11, 35, 43, 62, 76, 84 Aries Considera la opción de poner tu dinero en plazo fijo o en algún plan de ahorro que te dé intereses. Recuerda que siempre es bueno tener una base o un "colchoncito" para estar preparado frente a cualquier contingencia. Sé práctico a la hora de administrarte. Tauro Hoy la Luna ingresará en Tauro, así que podrás desenvolver toda la sensualidad que hay en ti, asentarte y actuar con seguridad. Será la ocasión perfecta para que te conectes con tus propias necesidades e intereses y para que deposites tú energía en un nuevo proyecto. Géminis Se darán las condiciones ideales para que te alejes del bullicio, bajes los decibeles y te dediques a descansar. Visita un rato un parque o un lugar donde haya abundante vegetación y simplemente guarda silencio. Así podrás calmarte y mirar en retrospectiva. Cáncer Tú eres muy bueno eligiendo tus amistades porque sueles rodearte de seres muy leales, que siempre están allí para apoyarte y que se convierten en tu cable a tierra. Será una excelente ocasión para programar un encuentro con tus camaradas porque así podrás relajarte. Leo Será una ocasión perfecta para que te plantees tus objetivos más importantes y elabores un plan para poder alcanzarlos. Como primera medida será imprescindible que sepas cuales son los recursos con los que cuentas y que te esfuerces por sacarles el máximo provecho. Virgo Mi propuesta para ti es que cultives un espíritu optimista. Recuerda que en poder disfrutar de las cosas simples que nos ofrece la vida hay una gran sabiduría. El universo te mostrará su cara más generosa y te proveerá de todo lo que necesitas para ser feliz. Libra A la hora de la intimidad sabrás crear un clima propenso y los cinco sentidos colaborarán para que vivas un momento intenso. Emergerá toda tu sensualidad y tu compañero de alcoba no querrá despegarse de tus brazos. Descubrirás niveles más profundos de placer. Escorpio A través de tus relaciones encontrarás ese estado de paz que tanto necesitas. Quiero que valores los atributos positivos de tu pareja y que disfrutes de todo lo que te ofrece. Si estás soltero busca un candidato que tenga una propuesta firme y que te manifieste su interés completamente. Sagitario ¿Estás con sobre peso? ¿Te sientes con bajas energías? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas prográmate una dieta a base de frutas y verduras de estación. Recuerda que somos lo que comemos y que una alimentación natural es la base de la buena salud. Capricornio Si tienes hijos le dedicarás tu tiempo libre y disfrutarás de su compañía sin tener que estar chequeando el reloj. Todas las miradas estarán puestas en ti, así que hazte un peinado especial y vístete con ropa sexi. En el plano amoroso te sentirás apreciado. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Este día de domingo será ideal para que disfrutes con tus más allegados. Quiero que prepares una mesa con un hermoso mantel, que sirvas exquisitos manjares y que te sientes alrededor a tus familiares para que puedan saborearlos. Este gesto contribuirá a la buena convivencia. Piscis Será una ocasión perfecta para que tengas un gesto de acercamiento con tu hermano, tu primo o algún otro ser con el que hayas entablado una relación fraterna. Podrías aprovechar para compartir un paseo por el parque y para platicar de los temas que más te interesan.

