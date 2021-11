El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de diciembre Date tiempo para hallar las respuestas que buscas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! Hoy es el día de Santa Bárbara, también conocida como Changó, así que enciéndele una vela blanca y rézale para pedirle que te proteja a ti y a los tuyos de cualquier vicisitud. Por otro lado, te cuento que hoy se producirá un Eclipse Total de Sol en Sagitario que te advierte que tengas cuidado con las idealizaciones. La fe en las energías superiores mueve montañas, pero debes tamizarlas tus creencias con una cuota de racionalidad. Date tiempo para hallar las respuestas que buscas y nunca dejes de preguntar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SIEMPRE ESTOY AVANZANDO Y APRENDIENDO ALGO NUEVO". Si hoy, 4 de diciembre estás de cumpleaños… Cumples años un día de eclipse y eso augura que será un año muy trascendente para ti y que vivirás un renacimiento. Te sugiero que le prestes más atención a tus emociones para que estas no te dominen. Muchas de tus creencias pasadas quedarán atrás La Copa de la Suerte: 14, 29, 37, 58, 65, 76 Aries: Tus perspectivas se ampliarán y te codearás con gente que renovará tu concepción del mundo. Abrazarás una filosofía más abierta y positiva que te ayudará a desarrollarte en los distintos ámbitos de la vida. El momento será ideal para cultivar el intelecto y cambiar de ambiente. Tauro: Los astros te otorgarán una cuota extra de suerte para las operaciones comerciales y a la hora de negociar todo indica que saldrás beneficiado. El secreto para alcanzar el éxito estará en mantengas la confianza, aunque te sientas presionado ¡tú puedes! Géminis: En este eclipse se darán las condiciones ideales para que te plantees un nuevo comienzo en el plano romántico, para que renueves tus votos de amor y redefinas tu proyecto de pareja. Si estás soltero libérate del pasado y aprecia las opciones que se te presentan. Cáncer: Si padeces de achaques tendrán mayores recursos para hacerles frente, para sentirse más saludable y para mejorar su calidad de vida. Pon tu bienestar físico primero en la lista de prioridades, invierte en mejores alimentos, mejores tratamientos y más confort. Leo: Los asuntos del corazón cobrarán una importancia primordial. Recuerda que para que alguien sea merecedor de tu amor primero debe ganarse tu confianza. Si tienes hijos descubrirás cuanto han crecido últimamente y te darás cuenta de que llegó el momento de aplicar nuevas enseñanzas. Virgo: En este eclipse las experiencias pasadas retornarán a ti desde lo más profundo de tu interior y asimilarás muchas lecciones. Un lazo invisible te unirá con los seres queridos que ya pasaron a otro plano y comprenderás que en el verdadero afecto no hay distancias. Libra: En este día de Eclipse te encontrarás hablando de tus emociones y recordando viejas conversaciones que te movilizaron. Si tienes un dialogo pendiente al fin podrás admitirlo. El momento de decir la verdad sin tapujos llegará pronto y será liberador. Escorpio: Este Eclipse repercutirá en el sector del dinero y los bienes materiales, incentivándote a desarrollar un plan para aumentar tu capital. Todo lo que precisas para desenvolverte está disponible y accesible para ti, conéctate con lo que necesitas y el universo proveerá. Sagitario: Este Eclipse te tendrá como protagonista principal y con el correr del tiempo recordarás esta fecha como una instancia de renacimiento. Algunas creencias que has abrazado con fuerza quedarán atrás y un horizonte completamente nuevo se abrirá en tu vida. Capricornio: Estarás un poco más sensible y propenso a absorber las energías del exterior. Bájale el volumen a los estímulos del entorno porque así podrás escuchar tu voz interior y dar lugar al contacto espiritual. Será una buena oportunidad para conocerte más a fondo. Acuario: El panorama astral indica que atravesarás por un momento de gran cambio en lo que respecta a la amistad. Recuerda que en la medida que uno crece va dejando algunas relaciones atrás y que la visión del mundo se va renovando con cada experiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los tránsitos planetarios te llevarán a asumir una actitud más responsable frente a la vida, aumentará tu necesidad de progreso y te concentrarás para establecer nuevos objetivos. Busca un lugar de mayor predominio dentro de la sociedad para poder llevar a cabo tu misión.

