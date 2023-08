El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de agosto Con la fuerza de la Luna en Piscis sentirás que tus emociones se agitan, ¡prepárate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images VIERNES, 4 DE AGOSTO Hoy les traigo un dato bien interesante sobre el tránsito lunar. Resulta que mientras la Luna navega por el signo de Piscis, va a formar un sextil con Urano y luego hará una conjunción con Neptuno. Al comenzar el día, sentirás cómo fluyes en corrientes emocionales que te agitan, renovando cada partícula de tu ser. Será como sumergirte en un baño de agua sanadora, que te revitaliza de manera intensa. Hacia la tarde, experimentarás una relajación total y sentirás que flotas en sintonía con los misterios cósmicos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO CON LA MAGIA CÓSMICA". Si hoy, 4 de agosto estás de cumpleaños… Una alineación celestial favorable entre el Sol, Marte y Júpiter te aportará mucha confianza y vitalidad y traerá oportunidades de viajes y crecimiento personal para ti. En el amor, estarás en un proceso de autoexploración para redescubrir tus preferencias. La Copa de la Suerte: 16, 31, 46, 59, 74, 89 Aries: Hoy no te agobies con grandes desafíos y simplemente déjate llevar por la corriente. Necesitas tiempo para descansar y permitir que todo lo vivido se asiente. Para conectarte con una vibra de amor universal te podría ayudar realizar visualizaciones guiadas mientras escuchas música instrumental. Tauro: Vas a estar compartiendo con la gente, expresando tus ideas en público y tus pensamientos serán claves para mantener el grupo bien unido. Pero oye, no te olvides de resaltar lo que te une a los demás en vez de las diferencias, ¿sabes? Eso es lo que cuenta de verdad. Géminis: Tú serás el capitán de tu barco y con tus acciones estarás sentando un precedente. Habrá grandes expectativas puestas en ti y nada de lo que hagas quedará en el anonimato. Puede que no tengas muchas oportunidades de descansar, pero pelearás por una causa noble. Cáncer: Los astros van a ser tu musa, te van a inspirar a abrir tus horizontes y ampliar tu influencia. Te vas a dejar llevar por la fantasía de emprender un viaje, y alguien cercano a ti podría echarte una mano para hacer realidad ese sueño. Tu intuición será tu brújula. Leo: Llegó el momento de dejar de sobre analizar y dar paso a otras sensaciones. Hay misterios que solo se pueden transitar y descubrir con el corazón. Cuando llegue la hora de la intimidad, déjate llevar y entrégate a la magia del momento. Virgo: Las ondas románticas están en el aire y te van a inspirar a abrirte al encuentro con otra persona. Así que, si estás soltero, déjate llevar por ese flujo. Si ya tienes pareja, ¡alégrate! Porque vas a experimentar una sensación de comunión profunda con tu persona especial. Libra: Tu cuerpo estará súper sensible a las energías del entorno, y es por eso que tal vez te sientas un poco aburrido. Te recomiendo que sumerjas tus pies en agua tibia con un poquito de vinagre, o escuches música relajante. Escorpio: Los astros se alinearán a tu favor, haciendo que despliegues un encanto irresistible. Ponte tus mejores prendas, accesorios y perfumes para realzar ese tinte misterioso e hipnótico que llevas en tu personalidad. Vas a causar un efecto deslumbrante, capturando miradas. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Vas a sentir la necesidad de conectarte con tu sensibilidad y ser acogido por unos brazos llenos de cariño y comprensión. Evocarás algunos seres con los que tuviste una conexión especial en el pasado. Te vas a dar cuenta de que existen lazos que te acompañarán siempre. Capricornio: Si mantienes la escucha, podrás alcanzar un nivel más profundo de entendimiento. La historia que tiene el otro para contar puede revelarte algunos misterios y brindarte consuelo. Abre el corazón lo que te están diciendo. Acuario: Tendrás la mente puesta en los asuntos financieros y en cómo manejar mejor tus recursos. Pero no te angusties, porque podrás hacer frente a tus gastos e incluso permitirte algunos lujitos. ¡Y eso no es todo! Prepárate, porque vas a recuperar lo que creías haber perdido. Piscis: Tu espíritu de soñador va a estar en su máximo esplendor. Vas a estar envuelto en un aura de encanto que va a despertar un montón de fantasías acerca de tu personalidad. Las ideas que pongas en marcha en este día van a fluir suavecito y te van a llevar a convertirte en una auténtica leyenda.

