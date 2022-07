El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de agosto Tus sentimientos serán intensos y profundos ¡ojo con perder el control! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 4 DE AGOSTO ¡Feliz jueves, mi gente! Les cuento que la Luna transitará por Escorpio, así que durante estos días nuestros sentimientos serán intensos y profundos, tendremos temor a perder el control y mostrarnos vulnerables. Además, nos sentiremos más interesados por los sentimientos de los demás y nuestra intuición estará más aguda que de costumbre. Para estas corrientes tan poderosas nos ayudará la guía de Tara, la diosa tibetana que tiene el poder para sanar los dolores del alma y liberarnos de los miedos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VIDA EMOCIONAL SE POTENCIA Y SE TRANSFORMA". Si hoy, 4 de agosto estás de cumpleaños… Aunque a nivel profesional el panorama será un poco incierto, Mercurio te ayudará a hacer muy buenos negocios, a administrarte bien y a invertir tu dinero de manera astuta. En el amor pesarán mucho las experiencias compartidas y el pasado en común. La Copa de la Suerte: 9, 12, 39, 64, 74, 97 Aries Tu sexualidad se encenderá y se despertarán todas tus pasiones ocultas. Nadie se te resistirá, hipnotizarás con tu gran poder de magnetismo. La diosa Tara te ayudará a tocar los temas tabú y a descubrir lo que te proporciona más placer. Tauro Los asuntos del corazón ocuparán un papel principal y podrías enfrentar ciertas crisis de confianza con tu pareja. Si estás conociendo a alguien y necesitas ir más lento, hazlo. Si está realmente interesado en ti, sabrá esperarte. La diosa Tara te liberará de las relaciones toxicas. Géminis La diosa Tara te ayudará a liberarte de algunas actividades rutinarias que te tienen atado. Poco a poco irás mejorando tu situación de trabajo y desarrollando un oficio más lucrativo. También será un buen día para que te hagas una limpieza facial o realices una depilación definitiva. Cáncer Hoy será un buen día para dedicarte a practicar tu hobby favorito, ya que esto te servirá para liberar el estrés que tienes acumulado. Aprovecha también para jugar y entretenerte con los más pequeños de la familia. La diosa Tara te ayudará a sanar tu corazón de viejas decepciones. Leo Disfrutarás de tus seres queridos y estrecharás los lazos que te unen a ellos. Si el destino ha decidido que hoy estés lejos de tus familiares no te aflijas, permanecerás unido a ellos de una forma u otra. La diosa Tara te ayudará a superar cualquier ausencia. Virgo Este es un día para realizar viajes, paseos o para visitar a ese amigo con el que tanto te gusta conversar. La interacción traerá mayor dinamismo a tu vida y pondrá en movimiento la energía detenida. La diosa Tara purificara tu mente de pensamientos negativos. Libra Tu deseo de progresar se intensificará y estarás mucho más atento a las oportunidades de mejora. Las dificultades económicas llegarán a su fin cuando te animes a explotar tu talento para hacer negocios. La diosa Tara te ayudará a erradicar de tu mente las ideas de pobreza. Escorpio La diosa Tara te ayudará a liberarte de los temores que te impiden avanzar. Un caudal de energía inagotable fluirá a través de ti y te sentirás capaz de conseguir todo lo que te propongas. Ejercerás un fuerte poder de magnetismo. ¡Utiliza tus mejores armas! Sagitario Resurgirán en tu vida algunas situaciones que ya creías olvidadas para que las revises de nuevo y las termines definitivamente. Por eso, te sugiero que no vuelvas a repetir viejos errores. La diosa Tara te ayudará a cortar con todo lo que te ata al pasado para seguir creciendo. Capricornio Te esperan momentos de excelente comunicación con tus amigos, en los que te animarás a contar algunos de tus secretos. La diosa Tara te ayudará a liberarte de prejuicios para descubrir todo lo que tienes en común con ellos. Verás la vida desde una perspectiva más humana. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario El reconocimiento que estabas buscando finalmente llegará y tendrás la sensación de haber llegado a la cima, pero no debes conformarte porque todavía puedes avanzar mucho más. Gracias a la intervención de la diosa Tara conseguirás todo lo que te propongas. Piscis Este será un día lleno de experiencias estimulantes. La diosa Tara te alejará de creencias negativas que te impiden crecer y mejorar tu vida. Prepárate para llevar a cabo ese viaje con el que sueñas hace tiempo o para emprender un proyecto muy fructífero.

