El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de abril El dinero está cambiando de manos rápido: las alianzas, el trabajo por los demás y el empeño darán muchos frutos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 4 DE ABRIL Les cuento que la Luna transitará por Virgo y hará una oposición a Neptuno en Piscis, así que será una buena ocasión para ayudar, auxiliar y socorrer a las personas menos favorecidas. Cuando alivies el padecimiento de alguien y contribuyas a solucionar sus problemas te sentirás particularmente útil, ya que no hay bendición más grande que ser un instrumento de Dios. Recuerda que cada uno de nosotros es una pieza esencial de este maravilloso engranaje que es la vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY AL SERVICIO DEL AMOR". Si hoy, 4 de abril estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar las cuestiones financieras tendrán una importancia superlativa. Nuevas alianzas económicas y operaciones comerciales te llevarán a fortalecer tu patrimonio. Una disputa familiar de larga data llegará a su fin. Te convertirás en el líder de tu clan. La Copa de la Suerte: 1, 18, 22, 56, 68, 87 Aries: A veces te cuesta relajarte y realizar tus tareas cotidianas con una actitud pacífica. Por eso te sugiero que, mientras trabajas, escuches música de reiki o con sonidos del mar y que te reserves un momento del día para darte un baño de sales. Tauro: Será una buena oportunidad para que te dediques a tocar un instrumento o para que vayas a ver un show o espectáculo musical. Te rodearás de amigos con los que tendrás muchos intereses en común y cuando estés en grupo tenderás a mimetizarte. Géminis :Según lo que indican las estrellas tendrás que ocuparte de algunos miembros de tu familia y para que tu hogar funcione será fundamental tu presencia. Estarás dispuesto a sacrificar algunas aspiraciones por el bienestar de aquellos que conviven contigo. Cáncer: Un ser sumamente espiritual se convertirá en tu principal fuente de inspiración y poco a poco irás dejando de lado los pensamientos escépticos. Será un buen momento para que digas afirmaciones positivas, para que reces o para que visites un lugar de fe. Leo: A la hora de hacer negocios será importante que combines el sentido común con la intuición. Te ingresará dinero a través de una herencia, un regalo o un préstamo. El universo se encargará de que puedas cubrir tus necesidades, así que deja de preocuparte por tu porvenir económico. Virgo: Alguien con una personalidad fascinante se mostrará interesado en ti y te prestará su ayuda para que puedas conseguir tus propósitos. Te darás cuenta que la vida es más fácil en colaboración con otros. Puede ser el comienzo de una alianza de trabajo o historia de amor. El niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Este será un día excelente para que cultives una actitud reflexiva y lleves a cabo una depuración tanto en el plano físico como en el espiritual. Ayudar a los demás será el mejor antídoto para tus preocupaciones y la receta mágica para reconfortar tu alma. Escorpio: Cuando estés entre tus amigos aflorará tu niño interior y tendrás una actitud más desinteresada e inocente. Ya no te importarán las críticas de los demás y escogerás tus vínculos basándote en lo que sugiere tu corazón. Si las miradas se posan sobre ti no sientas vergüenza. Sagitario: Estarás dispuesto a trabajar horas extras para cubrir las necesidades de tus familiares. Diseñarás un plan de acción para que tu dinámica hogareña funcione y ocuparás un rol de mando dentro de tu clan. Tus seres queridos aceptarán tus consignas y se mostrarán sumisos. Capricornio: Alguien con el que te une un vínculo fraterno tendrá un gesto caritativo que te ayudará a recuperar la fe. Es posible te conectes con un pariente que vive en el exterior o que te propongan realizar un viaje. Sentirás que un ser angelado camina a tu lado. Acuario: Tendrás los medios para resolver cualquier situación de crisis, así que no te abrumes frente a las dificultades. Tu pareja o tu socio podrían pedirte dinero o apoyo emocional. Usa tu poder para hacer el bien y ayudar a los demás a salir a flote. Piscis: Si estás soltero prepárate porque alguien caerá rendido a tus pies y te hará una propuesta muy concreta. Si estás en pareja es hora de tener un gesto romántico para que la relación salga de la monotonía. Presta atención a las solicitudes de los demás.

