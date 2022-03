El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de abril Esta semana Venus ingresa en el signo de Piscis. Mira cómo este fenómeno impactará en tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 4 DE ABRIL Y eso mi gente bella, les cuento que esta semana Venus ingresará en el signo de Piscis. Este tránsito sucederá del 5 de abril al 2 de mayo, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries:En este período un halo de magia y de misterio te acompañará a todas partes. Es posible que te tomes un tiempo para reflexionar y procesar algunas vivencias sentimentales. También podrías experimentar un romance platónico o rememorar un antiguo amor. Tauro:La vida social se tornará muy importante y tendrás vivencias muy placenteras junto a tus amigos. Será un periodo en el que te conectarás con personas glamorosas y atractivas que te abrirán puertas. Concurrirás fiestas y a eventos artísticos. Géminis:En esta etapa tu imagen pública será fundamental por eso te recomiendo que guardes las formas y que trates de lucir elegante en todo momento. Las relaciones públicas serán claves para que puedas ascender profesionalmente. Una mujer comprensiva colaborará para que alcances tus metas. Cáncer:Será un periodo de dicha y de plenitud. Es posible que te surja la oportunidad de viajar o que conozcas personas inspiradoras con las que compartirás tus ideales más elevados. Vivirás tus experiencias amorosas con mayor libertad y sabiduría. Leo:Se producirá una alquimia muy especial en tus encuentros íntimos. Te sentirás profundamente unido a tu pareja y esto hará que afloren encantos y atractivos que hasta el momento permanecían ocultos. Ejercerás un magnetismo muy poderoso. Virgo:Vivirás un periodo lleno de magia y romanticismo. Si estás en pareja, prepárate porque una corriente de enamoramiento e inspiración enriquecerá el vínculo. Si estás soltero, no será por mucho más tiempo, porque un nuevo amor te estará rondando cerca. Y no te muevas porque en breve regreso con más sobre Venus y el impacto en tu signo… Libra:Habrá un clima de armonía y colaboración en tu lugar de trabajo. Es posible que encuentres un empleo que te resulte más estimulante o que aprendas un nuevo oficio. Además, será un buen periodo para que cuides la silueta y te hagas tratamientos de belleza. Escorpio:Las influencias favorables de Venus te ayudarán a seducir y cautivar. Será una excelente ocasión para que mejores tu imagen y luzcas prendas que resalten tus atributos naturales. Si tienes hijos, prepárate porque te traerán un sinfín de alegrías. Sagitario:En esta etapa tu hogar se convertirá en un espacio más agradable e inspirador. Es posible que pruebes una nueva decoración o que recibas invitados muy distinguidos. Vivirás momentos muy dichosos junto a tu familia. Alguien especial se incorporará a tu círculo íntimo. Capricornio:Habrá una seguidilla de buenas noticias y esto te pondrá de buen humor. La palabra y la gestualidad serán tus principales instrumentos de seducción. Podría ser una buena oportunidad para leer novelas románticas o para que registres tus experiencias amorosas en un diario íntimo. Acuario:Será un período en el que disfrutarás de tus negocios y llegarás a acuerdos económicos muy fructíferos. La intuición te ayudará a elegir a los mejores socios comerciales. Si puedes concédete unos días de ocio o aprovecha para visitar un spa. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Venus la estrella del amor te traerá esplendor y exaltará tus encantos. Estarás muy seductor y te convertirás en una maravillosa fuente de inspiración para los seres que te rodean. Esparcirás una energía muy amorosa y embellecerás cada sitio que visites. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 27, 42, 64, 76, 82 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

