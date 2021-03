El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de abril Es muy importante que prestes atención a tu nivel de paciencia. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 4 DE ABRIL ¡Y eso, mi bella gente, hoy es domingo de resurrección! Último día de la Semana Santa. Les cuento que hoy la Luna hará un fuerte aspecto con el Sol llamándonos a encontrar un punto de acuerdo entre lo que deseamos y nuestras posibilidades reales. Tendrás muy claro lo que quieres para tu vida, pero para poder obtenerlo deberás darte un tiempo. Recuerda que nada que valga verdaderamente la pena se consigue sin algo de esfuerzo o de un momento a otro. Así que trata de ser un poco más paciente sin que esto te lleve perder tu motivación. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONCENTRO MIS ENERGÍAS PARA ALCANZAR MI OBJETIVO". Si hoy, 4 de abril, estás de cumpleaños… Tu carácter emprendedor estará más afianzado y te sentirás listo para asumir el control de tu vida y tomar importantes determinaciones. Si estás dispuesto a ser perseverante lograrás grandes metas y te colocarás en un lugar de prestigio. Inaugurarás una etapa con paso firme. La Copa de la Suerte: 15, 32, 39, 58, 65, 76 Aries Este es un momento de culminación en el que podrás sentirte orgulloso de que llegaste a la cima. Recordarás todos los obstáculos que has superado y te conmoverás profundamente. Será buena idea celebrar y agasajar a todos los seres que te han ayudado. Tauro Una persona de sabiduría te aportará un consejo muy valioso que te ayudará a panificar tu futuro con mayor eficacia. Toma nota de las buenas lecciones, aunque no puedas ponerlas en práctica inmediatamente. Date tiempo y hallarás un nuevo rumbo. Géminis Mercurio, tu astro regente, dará sus primeros pasos en la constelación de Aries por lo que inmediatamente sentirás una inyección de vitalidad y una fuerte reactivación de tu energía. Las dudas serán cosa del pasado ¡cobrarás ímpetu para tomar decisiones! Cáncer Tus vínculos atraviesan por una instancia de magia y romanticismo que llenará tu presente de inspiración. Tu pareja te demostrará interés y aumentará su caudal de entrega. Si te encuentras soltero podrías enamorarte de una persona de otra etnia o región. Leo Dormir las 8 horas recomendadas por los especialistas te dará la base que estás necesitando para regular tu organismo. También será buena idea que incorpores a tu rutina la práctica de ejercicio, pero hazlo de forma paulatina de manera de no desgastarte. Virgo Mercurio, tu astro regente, ingresará en Aries para condimentar tu vida sexual y amorosa. Durante las próximas dos semanas se darán las condiciones ideales para que reanimes tu lecho y para que te atrevas a probar experiencias nuevas. Déjate llevar por tu curiosidad. Libra Hoy te convendrá tomarte el día para estar con tus seres queridos y profundizar los lazos que los unen. Ten presente que tus afectos son la columna que sostiene tu persona y tu vida. Si algún familiar necesita tu ayuda no dudes en socorrerlo. Escorpio En este momento se exaltará tu comunicación y crecerán en ti las ganas de conocer una persona que sea tu aliada y confidente. Además, te darás cuenta de que no eres una máquina y que necesitas distraerte. Salir de la rutina te ayudará a distinguir mejores opciones. Sagitario El aspecto financiero será un área de cuidado. Te surgirán deseos de gastar y de consentirte, pero esto no es aconsejable. Debes controlar tus impulsos y evitar contraer nuevas deudas. El ahorro será necesario para organizar tu economía, no te impacientes. Capricornio Ahora vas a experimentar situaciones que fortalecerán tu carácter. Sin embargo, no debieras exigir tanto a tus familiares, porque ellos no podrán seguir tu ritmo de actividad. A la hora de tomar decisiones ten en cuenta las preferencias de todos los implicados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Trata de no exigirte tanto. Recuerda que no eres invencible y que, como cualquier ser humano, necesitas descansar para reponer energías. En la quietud de tu interior te darás cuenta de todo lo que has hecho bien y esto te traerá mucha paz. Piscis Socialmente estarás motivado y no te sentirás más solo. Sentirás deseos de dejarte llevar por las novedades del momento y de ponerte a tono con tus nuevas amistades. Llegarán las invitaciones tentadoras y el momento de gastar, pero contrólate porque tu billetera está al rojo.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.