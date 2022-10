El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de octubre Este día de Halloween, El Niño Prodigio te dirá cuáles rituales debes hacer para celebrar alegremente esta fiesta. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 31 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz Halloween! Hoy te propondré algunos juegos y rituales para que aflore el brujito o la brujita que llevas dentro y para que puedas celebrar alegremente esta fecha de poder. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries: Para conectarte con tu sexto sentido te propongo que te pongas en la cabeza un pañuelo o un gorro de color rojo y que hagas una pequeña fogata en un espacio abierto. Si danzas alrededor de las llamas al son de una música, tendrás una revelación o una visión muy trascedente. Tauro: Te recomiendo que te pongas un pañuelo de color verde claro en la zona de la garganta y que camines con los pies descalzos por la tierra fresca. Además, toma un trozo de chocolate puro, huélelo y saboréalo lentamente porque esto estimulará el poder de tus sentidos. Géminis: Tu espíritu se exaltará si consigues la complicidad de un hermano o un amigo del alma. Además, podrías usar tu ingenio para componer y recitar unas palabras en rima que convoquen a las brujitas del bien. Cuando celebres tus rituales ponte siempre en las muñecas cintas de color amarillo. Cáncer: Tu cuentas con el poder ancestral de la Luna así que ve a contemplar su luz a la media noche. Además, te recomiendo que pongas unas semillas de una planta de flor blanca en un recipiente con barro ¡ya verás como a la par de los primeros brotes afloran tus poderes psíquicos! Leo: Bebe un zumo de naranja, perfúmate con la esencia de la flor de azar y ármate un collar o una corona con girasoles. Traza un círculo con tiza en el suelo y ponte a danzar en el centro al son de una música alegre, así tu plexo solar se abrirá y se iluminará tu consciencia. Virgo: Ve a un sitio en que haya un grupo de árboles, abrázalos y conéctate con el conocimiento milenario que habita en su savia y su corteza. Ponte una túnica de color blanco y aliméntate con algunos dátiles, semillas y frutos secos para convocar a los duendes, las hadas y almas diáfanas ¡te contarán secretos! Libra: Ponte una corona de rosas rojas y deja que el perfume de estas flores acaricie tu piel y exalte los dones de tu mente y tu espíritu. Canta una canción con una dulce melodía y haz unos pasos de danza, pronto verás cómo se hacen presentes las tres gracias: belleza, júbilo y abundancia. Escorpio: Enciende 8 sahumerios de sándalo y pon música árabe. Si quieres puedes delinear tus ojos o hacer movimientos ondulantes. Entonces entrarás en un profundo trance, estimularás el tercer ojo y descifrarás un misterio que te estaba quitando el sueño. Sagitario: Busca un lugar a cielo abierto donde colocar un altar y pon sobre él una vela grande, una flor exótica y una piedra de amatista. Envuélvete en sedas de la india o gazas de color morado y ponte a cantar con devoción. El universo conspirará a tu favor y te enviará una señal de conexión. Capricornio: Ponte una túnica de color gris plomo y un collar de marfil y evoca los poderes del buen sabio merlín o de los antiguos ascetas o alquimistas que dejaron su huella en la historia. Repite un mantra que te ayude a alinear con los compases sagrados de los planetas y el cosmos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Reúne física o virtualmente varias personas, con la consigna de que todos traigan puesto algo de color turquesa y elaboren una obra colectiva como una poesía o un collage. Para motivar las mentes pon música transcultural o electrónica ¡ya verás cómo activas un mándala sagrado! Piscis: Ponte un collar de caracolas de mar y ve a la playa o a la vera del río a escuchar los cánticos de las sirenas que te susurrarán los secretos que esconde el océano. También puedes instalar una fuente en tu hogar que te ayude a evocar las aguas del paraíso. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 14, 38, 41, 45, 77

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.