El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de octubre Excelente día para dejar una ofrenda de dulces fuera de la casa para recibir bendiciones de los buenos espíritus. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 31 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda, feliz domingo! Hoy será Halloween también conocida como la noche de brujas. Por eso, hacia el crepúsculo, se activarán fuerzas sobrenaturales y debemos dejar una ofrenda de dulces fuera de la casa para recibir las bendiciones de los buenos espíritus. Paralelamente, la Luna transitará por Virgo desde donde hará maravillosas confluencias con Urano y con el Sol que indican que nuestras zonas oscuras o inconscientes se iluminarán y se abrirá un portal que nos permitirá desarrollarnos y acceder a una vida más trascendental y más plena. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY CAPTO LA MARAVILLA Y LA GLORIA DE LA VIDA CON NUEVOS OJOS". Si hoy, 31 octubre, estás de cumpleaños… Este año tendrás una gran renovación de tu vida social y te liberarás de muchas trabas que te impedían interactuar de una manera más espontanea. Te darán la bienvenida en nuevos círculos sociales. Le pondrás mucha garra a un nuevo proyecto personal. La Copa de la Suerte: 5, 15, 47, 52, 75, 89 Aries: Tomarás consciencia de que es preferible prevenir que curar y estarás dispuesto a incorporar hábitos más positivos. La solución a tus achaques o malestares físicos llegará por vías alternativas como la homeopatía, músico terapia o la práctica de yoga. Tauro: Las lunaciones activan positivamente el sector del romance, la creatividad y el entretenimiento. Vivirás tu vida amorosa con intensidad y te involucrarás en experiencias nuevas y excitantes. Deja que salga afuera lo más genuino que hay en ti y manifiesta tus talentos. Géminis: Algunos temas del pasado familiar vuelven a la primera plana a fin de que puedas superarlos y pasar página. Te sentirás mejor si dices abiertamente lo que sientes y aunque al principio alguien pueda sentirse sorprendido finalmente todo saldrá bien. Cáncer: El contacto con hermanos, compañeros de estudio y vecinos se incrementará. El estímulo de las personas que te rodean será permanente generándote deseos de vivir experiencias diversas, de comunicarte y de darle una vuelta de tuerca a tus proyectos. Leo: Hoy sentirás deseos de progresar y de independizarte económicamente. La ambición de acceder a mayores lujos, de elevar tu posición e incrementar tus recursos crecerá dentro de ti y te darás cuenta que tienes importantes armas de negociación. Virgo: Atravesarás por un momento de expansión, alegría y satisfacción personal que se reflejará en los diferentes órdenes de la vida. Tu frescura y tu osadía serán las claves de tu felicidad. Frecuentarás ámbitos diferentes y cada experiencia nueva te dejará enormes enseñanzas. Libra: Los astros te traerán la oportunidad de despedirte de viejos fantasmas, de trasmutar experiencias dolorosas y de fortalecerte en lo espiritual. Elimina cualquier sentimiento posesivo y mira los cambios como una posibilidad evolutiva. Deja que lo que se tenga que ir se vaya. Escorpio: Tendrás la oportunidad de aliviar la carga de preocupaciones, de alejarte de las presiones cotidianas y de reciclar las energías para asomar tu mirada a otras realidades. Reúnete con tus amigos o asiste a eventos sociales donde puedas conocer gente nueva. Sagitario:Tus niveles de ambición se incrementarán y esto te llevará a asumir mayores responsabilidades. Las chances de que logres un objetivo importante y de que obtengas renombre son grandes, hoy tus esfuerzos hallarán la valoración que te mereces. Capricornio: Te verás beneficiado por la Luna que te traerá claridad y dinamismo. Será un momento ideal para estudiar, solucionar asuntos legales o realizar viajes. Una aparente casualidad hará que te caiga del cielo una oportunidad única que te permitirá expandirte ¡aprovéchala! Acuario: Tu compañero de lecho creará alrededor tuyo una esfera protectora y sentirás que cuentas con una formidable base de apoyo para experimentar libremente. Prepárate porque tendrás vivencias de gran intensidad tanto en el plano físico como en el psicológico y emocional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: A la hora de la seducción pondrás en juego tu ingenio y eso te ayudará a conquistar a ese ser que es el dueño de tus desvelos. Si estás acompañado prepárate porque se restaurará la complicidad y vivirás junto a tu pareja momentos inolvidables.

