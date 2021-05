El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de mayo Esta semana Mercurio está retrógrado y estará en el signo de Géminis. Entérate cómo este fenómeno impactará en tu signo con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES 31 DE MAYO Y eso mi gente bella, esta semana Mercurio está retrógrado en el signo de Géminis. Este aspecto astrológico comenzó el 29 de mayo y se prolongará hasta 22 de junio, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Se trata de una posición propicia para estudiar e investigar. Será un periodo para que reconsideres tus pensamientos y te tomes tus tiempos para evaluar tus ideas. Si necesitas sacar un boleto para viajar no lo hagas de manera precipitada. Tauro: Los asuntos económicos acapararán gran parte de tus pensamientos y te exigirán que les prestes especial atención. Durante este periodo te convendrá leer bien la letra chica si vas a firmar un contrato comercial. Analiza tus opciones antes de hacer una inversión. Géminis: Serán unos días en los que tu mente estará muy activa y tendrás un alto nivel de lucidez. Pero te convendrá dejar las decisiones importantes para más adelante. Tomate este período para la retrospección y para reflexionar acerca de los temas que más te interesan. Cáncer: Tu mente estará pendiente de temas del pasado. Es probable que durante este período recibas mensajes, llamados o te encuentres casualmente con alguien que dejaste de ver hace tiempo. Reconsiderarás la posibilidad de retomar un vínculo o decirle adiós definitivamente. Leo: Algunos proyectos quedarán en suspenso, pero no debes desesperarte ni ponerte ansioso. En lo que respecta al plano de las amistades podrían surgir algunos malos entendidos. Antes de hablar reflexiona y no olvides ponerte en lugar del otro. Virgo: Los asuntos de trabajo podrían presentar algunas demoras. Si estás pensando en pedir un ascenso quizás este no sea el mejor momento. Aprovecha este período para estudiar tus posibilidades y redefinir tus objetivos profesionales. Si estás sin empleo prepara un plan de búsqueda. Libra: Si estás intentando llegar a algún acuerdo con alguien del exterior o piensas realizar un viaje importante, tómate este tiempo para analizar tus opciones. Ahora vas a analizar algunas de tus creencias más importantes para buscar nuevos rumbos más prometedores. Escorpio: Te enfrentarás a un dilema, pero la buena noticia es que contarás con tiempo para solucionarlo. Podrías sentirte fuertemente atraído por dos personas a la vez, así que será un período en el que descubrirás secretos importantes ¡anímate a ir al fondo para obtener tus respuestas! Sagitario: Mercurio retrogrado está influenciando el área de las alianzas y las relaciones. Será mejor que analices muy bien tus opciones antes de tomar una decisión que impacte en tu vida amorosa. Los solteros tendrás más de un pretendiente, así que tómate el tiempo para aclarar tus dudas. Capricornio: Será un período en que los trámites cotidianos se presentarán con demoras. Tendrás que prestar más atención que la habitual a tus actividades diarias para prevenir fallas. Si delegas tareas en otros supervísalas con cuidado y trata de no tropezar dos veces con la misma piedra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: En el terreno amoroso atravesarás una etapa de dudas. Será un período en que el que te convendrá ser reflexivo y hacer silencio antes de decir algo que luego te lleve al arrepentimiento. Las respuestas están en tu corazón, date tiempo para encontrarlas. Piscis: Durante este período podría costarte encontrar un punto de acuerdo con tus familiares así que expresa tu punto de vista con calma y escucha al otro. Si estás por mudarte, recibir invitados o realizar trámites con inmueble, tendrás que ser muy paciente, porque podrían surgir demoras. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 26, 47, 68, 93, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.