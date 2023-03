El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de marzo Brillarás en lo te propongas ¡solo tienes que conectarte con tu corazón y encender la chispa divina que llevas dentro y te hace tan especial! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 31 DE MARZO Les cuento que la Luna transitará por el signo de Leo y hará un trino con el Sol en Aries, así que tendremos la oportunidad de brillar, de expresar nuestra creatividad y de conectar con nuestro potencial individual. Recuerda que en tu corazón hay una llama o chispa divina que te convierte en un ser único, singular e irrepetible. Quiero que irradies tu energía vital y que te brindes generosamente. Que cada una de tus acciones te ennoblezcan y dignifiquen. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "REINO EN MI VIDA CON NOBLEZA Y GENEROSIDAD" . Si hoy, 31 de marzo estás de cumpleaños… Tu espíritu arriesgado y aventurero estará potenciado al cien por cien. Es posible que realices un viaje o que te radiques por un tiempo en otra región. En tu recorrido te relacionarás con personas muy variadas que te ayudarán a descubrir otra dimensión de la realidad. La Copa de la Suerte: 8, 27, 49, 54, 66, 90 Aries: Tu brillo, tu creatividad y tu singularidad te harán brillar entre las multitudes. Sentirás deseos de jugar y de desenvolverte con total espontaneidad como si aún fueras un niño. Crecerá y se fortalecerá el vínculo con tu hijo u otra persona amada. Tauro: El universo se encargará de que te sientas acobijado, protegido y orgulloso de la estirpe de mujeres y hombres que te preceden. Sentimientos que estaban guardados saldrán a la luz y saldarás antiguas cuentas. Limpia y reacomoda tu casa para que fluya mejor la energía. Géminis: Aumentará tu disposición al intercambio. Será un buen momento para leer, viajar, charlar y para realizar actividades que estimulen tu intelecto. Se incrementará la comunicación con tu hermano, tu primo o tu compañero de estudios. Disfruta de la complicidad. Cáncer: La Luna ingresará en el sector del dinero y esto fomentará tus deseos de progresar. Tu desempeño será valorado y reconocido por tus superiores. Será un buen momento para pedir un aumento o plantear tus deseos de ascender. Si te esfuerzas, cosecharás buenos frutos. Leo: Gracias a la influencia positiva de las estrellas te sentirás en tu eje y lleno de vitalidad. Tu generoso corazón latirá en un ritmo de alegría e irradiarás una energía luminosa que incentivará a los demás. Aprovecha para impulsar nuevos emprendimientos. Virgo: Este es un día de purificación y de crecimiento espiritual. Un cambio profundo estará madurando en tu interior. Concluirás una etapa con una sensación de dicha. Te sentirás muy agradecido con tus familiares y seres queridos que siempre han confiado en ti. Libra: Este como un momento oportuno para interactuar con otros y desarrollar proyectos con tus amigos o tu pareja. A través de las experiencias de los demás, puedes aprender mucho y abrir tu abanico de posibilidades. Deja que el entusiasmo de tu entorno alimente tu corazón. El niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: La eficiencia con la que te has desempeñado será valorada y obtendrás el reconocimiento que tanto mereces. Contarás con colaboración de tu grupo de trabajo y esto te impactará positivamente para enfrentar los nuevos desafíos. Siéntete orgulloso de ti mismo. Sagitario: Los signos de fuego como tú se verán favorecidos por el tránsito de los planetas. Aprovecha esta oportunidad de crecimiento y confía en tu potencial individual. Eres el más sincero del zodiaco, continúa en tu plan honesto y las cosas se darán de la forma que esperas. Capricornio: La Luna transitará el sector de las energías ocultas afilando tu instinto natural para los negocios e incrementando la posibilidad de que recibas ingresos extras. Si estás pensando en hacer una inversión y necesitas más capital pídele ayuda a un familiar. Acuario: La Luna transitará en Leo, tu signo complementario, provocándote deseos de compartir tu tiempo con otras personas. Prevalecerá el diálogo fluido y las opiniones de los demás te resultarán interesantes. Tu pareja te dará una buena noticia o realizarás un viaje en compañía de alguien especial. Piscis: En ocasiones careces de voluntad y esa es la causa principal de tus problemas. Recuerda que si te quedas quieto no llegarás a ningún lado. Tu posición económica mejorará en la medida que te esfuerces. Considera la posibilidad de desarrollar un oficio independiente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.