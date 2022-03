El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de marzo La Luna se encuentra en la constelación de Aries así que será una excelente ocasión para que te conectes con tu poder de decisión. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Nino Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 31 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les recuerdo que según el Horóscopo Chino este año estamos bajo la influencia del Tigre, un signo que representa el coraje y se potencia en primavera, por eso quiero que hagas honor a este animal restaurando tus energías y reforzando tu independencia. Por otro lado, la Luna se encuentra en la constelación de Aries así que será una excelente ocasión para que te conectes con tu deseo y tu poder de decisión y para que salgas a conquistar lo que quieres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UNA PERSONA FUERTE, PODEROSA Y VALIENTE". Si hoy 31 de marzo estás de cumpleaños… Este año marcará un antes y un después en el ámbito de las relaciones. Harás amistades nuevas que te ayudarán a madurar y a dar una forma concreta a tus proyectos. Te relacionarás de una manera mucho más comprometida con tu comunidad. La Copa de la Suerte: 23, 44, 57, 60, 79, 85 Aries:Eres una persona sumamente valiente y gracias a tu instinto y tu capacidad de lucha has conquistado mucho en la vida. Hoy el Tigre te dice que conectes con tu poder personal y tu fuerza individual. Pon tus energías en proyectos que te ayuden a reafirmarte y ganar independencia. Tauro:Tú muchas veces te aferras a las posiciones materiales y a los placeres y eso te pone en un estado de dormidera y embotamiento. El Tigre te dice que escuches la llamada interior y te recuerda que tienes un alma muy fuerte. Espabila porque tienes una misión que cumplir. Géminis:El Tigre vendrá a ti encarnado en un amigo o en un proyecto que te apasione. Tú eres muy visionario y aventurero cuando haces cosas por tu comunidad. Tu entusiasmo te ayudará a sumar otras personas a tu causa, recuerda que hoy te toca abrir camino para los que vienen detrás. Cáncer:Aumentará tu nivel de exposición pública y asumirás mayores responsabilidades. El Tigre te dice que te pongas al mando y que no vaciles porque las decisiones que tomes impactarán sobre otras personas. Reafirmarás tu autoridad en el ámbito del trabajo. Leo:El Tigre encenderá tu sed de conocimientos, tu espíritu idealista y tus ansias de aventura. Cultiva tus intereses más elevados porque eso es lo que te mantiene vivo, viaja, sal a acampar o realiza actividades culturales. Confía en tu brújula interior y ábrete camino. Virgo:Tanto tu sexualidad como tu vida financiera necesitan una profunda renovación. El Tigre te dice que tomes fuerzas y te desprendas de hábitos y relaciones tóxicas. Una vez que te despidas de lo que ya no sirve estarás listo para pasar a otra etapa. Libra:Aumentarán tus deseos de compartir con otras personas y el Tigre te recuerda que tú te potencias cuando te involucras en emprendimientos conjuntos. Las alianzas estratégicas te ayudarán a conseguir lo que quieres, pero debes aprender a interactuar con otros sin dejarte avasallar. Escorpio:El Tigre te ayudará a potenciar tu capacidad resolutiva. Será un momento óptimo para aprender un nuevo oficio o para lanzarte a trabajar por tu cuenta. El ritmo de tu vida cotidiana se acelerará y necesitarás canalizar el excedente de energía a través del deporte. Sagitario:Tu espíritu aventurero estará en su máxima expresión. Jugarás tus cartas con valentía y todo indica que saldrás triunfante. El Tigre te ayudará a obtener una importante conquista en el ámbito amoroso. Captarás las miradas de los demás y te consagrarás como un líder. Capricornio:Habrá un predominio de la vida hogareña y te conectarás más estrechamente con tus familiares. El Tigre te dice que es un momento ideal para remodelar tu casa o realizar emprendimientos junto a tus seres queridos. Permanecer en contacto con tus raíces te llenará de vitalidad. Acuario:Surgirán actividades divertidas para compartir y charlas en las que podrás manifestar tus opiniones. El Tigre te impulsará a decir lo que piensas sin pelos en la legua. Buscarás el movimiento asique podrías mudarte, visitar un amigo o realizar un viaje a un sitio cercano. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Sentirás el deseo de incrementar tu poder adquisitivo. El Tigre te ayudará a ganar independencia en el ámbito económico y a generar nuevos emprendimientos comerciales. También será un momento propicio para gestionar un aumento de salario u otro tipo de beneficio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.