El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de marzo Excelente día para canalizar tu energía creativa de una manera productiva. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 31 DE MARZO ¡Gente linda, feliz miércoles! En este día el Sol trazará un sextil con Saturno. Se trata de un aspecto muy positivo que nos permitirá canalizar nuestra energía creativa de una manera productiva. Te relacionarás con seres que te trasmitirán sus experiencias y ayudarán a evolucionar. Al mismo tiempo dejarás a un costado las situaciones que te quitan tiempo y evitan que te concentres en lo importante. Encontrarás la vía correcta para desarrollarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ESFUERZO PARA EXPRESAR MI MEJOR VERSIÓN". Si hoy, 31 de marzo, estás de cumpleaños… Los lazos de unión con tus seres queridos se volverán más estrechos y más profundos. Tendrás la posibilidad de conectar con tus emociones más íntimas y ponerles palabras. Se abrirán tus vías perceptivas y las energías sanadoras que habitan en tu interior. La Copa de la Suerte: 23, 39, 54, 78, 80, 96 Aries El terreno amoroso tomará altas temperaturas. Tus fantasías más íntimas encontrarán el clímax justo y podrás fluir de acuerdo a tus más profundas inclinaciones y preferencias. La intensidad te llevará a fundirte en el otro ser y alcanzar el éxtasis. Tauro Hoy te relacionarás con personas afines que compartirán tus ideales y estarán dispuestas a sumarse a tus proyectos. Son momentos en los que la interacción te llena de esperanzas y de vibraciones positivas. Dales prioridad a tus vínculos ¡no te arrepentirás! Géminis Se darán las condiciones propicias para hagas los chequeos médicos de rutina y para que programes una visita con los distintos especialistas. Tener los asuntos de salud al día y en orden te ayudará a calmar la ansiedad y a despejar la mente. Cáncer Dale lugar a tu pasatiempo preferido y, ya sea que cuentes un cuento, prepares una comida o tomes una fotografía hazlo con total pasión y entrega. Anímate a desenterrar el tesoro que anida dentro en tu ser ¡permite que tus instintos se expresen! Leo Pasarás más tiempo en tu hogar y profundizarás el contacto con tus seres queridos. Puede ser una buena oportunidad para que te vincules con tus sentimientos, los dejes correr, y te deshagas de viejos resquemores. Fluirá a través de ti una energía de reconciliación. Virgo Es un momento excelente para que fomentes el dialogo en tus relaciones. Las personas que te rodean te ayudarán a apreciar la realidad desde una óptica diferente y a distinguir otros matices. Habla sin pelos en la lengua y ábrete a la respuesta del otro. Libra Hoy tendrás una visión más completa de tu economía que te permitirá organizar un plan de ingresos y egresos de una forma más eficiente. Será conveniente que por un tiempo evites los gastos superfluos. A la hora de hacer tu presupuesto concéntrate en lo esencial. Escorpio Si estás soltero, deberás entender que, para concretar una relación, necesitas a una persona que te despierte confianza, más allá de cualquier cosa. Pero si te encuentras en pareja, entonces dale el aire que necesita y evita mostrarte dominante. Sagitario Profundizarás en tus creencias y convicciones espirituales. Sentirás la necesidad de reflexionar y cambiar algunos aspectos de tu vida que ya están agotados y cumplieron su ciclo. Será buen momento para retiros y actividades que enriquezcan tu alma. Capricornio Le darás mucha importancia al bienestar de tus amigos. A nivel económico mejorarás tus ingresos y podrás ayudar a muchas personas que son importantes para ti. Ayuda a los demás, pero no dejes que se aprovechen de tu buena fe. Toma algunos recaudos. Acuario En el trabajo habrá cambios positivos, las ofertas mejorarán y las responsabilidades aumentarán, así como la entrada de dinero. Mi recomendación es que actúes de acuerdo a una estrategia y que vayas ascendiendo pasos a paso. Es tiempo de asegurar posiciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Prepárate para vivir un periodo lleno de energía y entusiasmo. Ahora tendrás un gran nivel de iniciativa y para abrirte camino deberás poner toda tu pasión y entrega. Te adentrarás en nuevos territorios y en cada lugar que vayas dejarás un recuerdo imborrable.

