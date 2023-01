El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de enero Si quieres hacer una nueva amistad, no tengas miedo, atrévete y comienza la conversación. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 31 DE ENERO ¡Bendecido martes, mi gente! Les cuento que hay muchos planetas en signos de aire, por lo que sentiremos deseos de vincularnos, curiosear e interactuar con el mundo que nos rodea. La Luna se unirá a Marte en Géminis, así que, si quieres entrar a un grupo o hacer una nueva amistad, atrévete a dar la punta pie inicial y entabla un diálogo. También podría ser una buena ocasión para encarar una mudanza o asumir un rol más participativo dentro de tu vecindario. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS PALABRAS GENERAN UN IMPACTO POSITIVO". Si hoy, 31 de enero estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar tendrás muchísima actividad social y encararás diversos proyectos en conjunto con otras personas. Evita ser hiriente con las palabras o desgastarte en discusiones interminables. Si tienes hijos, alégrate porque pasarás mucho tiempo con ellos. La Copa de la Suerte: 4, 20, 39, 54, 76, 78 Aries Pasarás del plan de ideas al de acción y desarrollarás proyectos con compañeros de estudio, hermanos o parientes cercanos. Tomarás iniciativas en la comunicación para transmitir tus ideas a gran escala. Sentirás deseos de hacer paseos, excursiones y viajes cortos. Tauro La Luna y Marte te impulsarán para iniciar pequeños emprendimientos y para ganarte la vida de manera independiente. Tendrás una visión acertada de la economía que te permitirá superar a la competencia y convertirte en un líder y pionero en los negocios. Arriesga para ganar. Géminis La Luna se unirá a Marte, el astro de la acción, en tu signo, otorgándote una dosis extra de independencia y dinamismo, aunque también de conflicto con los demás. El aprendizaje será canalizar positivamente esta gran fuerza vital. Evita las agresiones verbales. Cáncer Aléjate del ruido de las peleas y no pierdas tu tiempo con quienes no te dan nada. Deja que crezca tu interés por los temas espirituales y libérate de asuntos y de relaciones que ya no te sirven. Recuerda que hacer pausa no significa estar inactivo. Leo Deberás estar atento porque podrían surgir algunos conflictos, temores y resentimientos en tu círculo de amistades. Es posible que te sientas desairado y nadie mejor que tú sabe cómo reacciona el león cuando está herido. Trata de pensar fríamente y evitar las reacciones impulsivas. Virgo Te destacarás por tus capacidades en el ámbito de trabajo, recibirás ayuda de tus colegas y reconocimientos de tus superiores. Al final tú saldrás vencedor y nada ni nadie logrará entorpecerte, pero controla la cólera y evita entrar en polémicas y discusiones públicas. Libra Si hay energías que estancan tu crecimiento, abre paso con firmeza. Los cambios vendrán con facilidad y tendrás posibilidades de progresar, innovar y avanzar por nuevos caminos. También existe la posibilidad de viajar y llevar adelante emprendimientos en el extranjero. Escorpio Investigarás los misterios ocultos y descubrirás en los pensamientos y palabras una cualidad transformadora. Usarás el poder que tiene tu mente para superar problemas y sanar tanto en el plano físico como espiritual. En tu alcoba habrá un rebrote de pasión y mayor química sexual. Sagitario Tus relaciones cobrarán mayor importancia y crearás nuevas uniones, tanto en el plano romántico como comercial. Elegirás vincularte con personas de carácter fuerte que te estimularán a la acción. Tu vida en pareja será más apasionada, pero deberás evitar las discusiones sin sentido. Capricornio El estrés en el trabajo podría afectar tu metabolismo, por eso deberás hacer algunas pausas para cambiar de aire. Te beneficiará andar en bicicleta o hacer caminatas al aire libre, pero evita los movimientos bruscos y los esfuerzos prolongados. Acuario Con la Luna y Marte a tu favor contarás con una cuota extra de energía, tanto física como mental. En el amor te volverás más osado, darás rienda suelta a tus deseos y saldrás a la conquista. Quiero que inyectes una dosis extra de picardía a tu vida. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Explorarás tus raíces y tomarás contacto con la energía de tus ancestros para recibir sus mensajes y su fuerza. Emprenderás mejoras en tu hogar y te enfocarás en tus familiares, pero cuidado con las actitudes autoritarias porque podrían derivar en peleas.

