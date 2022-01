El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de enero Mañana martes arranca el año del tigre de agua para el calendario chino. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 31 DE ENERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que mañana, martes 1 de febrero, comenzará para el Calendario Chino el año del Tigre de Agua que durará hasta el 21 de enero del 2023. Así que hoy te diré como impactará en tu signo… Aries: Será un año en el que te conectarás con tu misión espiritual. Luego de que escuches el mensaje que anida en lo más profundo de tu alma estarás listo para salir al mundo a llevar fuerza, motivación y esperanza. Ejercerás un rol de liderazgo. Tauro: Tendrás intuiciones muy fuertes que te permitirán renunciar a aquellas relaciones y circunstancias que no te permiten crecer. Se darán las condiciones ideales para que te conectes con tu maestro interior y para que hagas una revaluación de tu vida. Será una etapa muy fértil. Géminis: Este año te tocará comprometerte con tu proyecto de vida y con el mensaje que quieres aportar al mundo. No son momentos para ser tibio o tener medias tintas. Juégate por lo que quieres y lucha hasta las últimas consecuencias por tus ideales. Cáncer: La energía del Tigre de Agua te ayudará a desarrollar una mayor independencia y autonomía. Tus instintos estarás muy afilados y esto te permitirá escalar posiciones en el ámbito profesional. Será un periodo en el que obtendrás muchos triunfos. Leo: Este año irás hacia lo más profundo de tu ser donde hallarás tu brújula interior. Desarrollarás una enorme vocación espiritual y tu fe será tu principal fuente de vigor. Es posible que realices viajes o que visites lugares de poder donde tendrás importantes revelaciones. Virgo: Este poderoso animal te ayudará a salir victorioso en todas las negociaciones. Además prepárate porque tu vida sexual se revitalizará y estará llena de excitación. Te entregarás apasionadamente en tus relaciones amorosas y vivirás tus encuentros íntimos con gran intensidad. Libra: Este año desarrollarás una enorme vocación de servicio y te sentirás en paz tanto en plano material como espiritual. Además, conocerás personas muy enérgicas que traerán mayor dinamismo a tu vida. Realizarás nuevas alianzas, y si estás soltero, prepárate porque vivirás un gran amor. Escorpio: No faltarán pruebas ni desafíos, pero la energía del Tigre de Agua te ayudará a conectar con tu identidad y amarte tal como eres. Además, este maravilloso animal impactará de una manera positiva en tu vida cotidiana y te ayudará a sanar heridas. Sagitario: En este ciclo tendrás la oportunidad de generar lazos muy profundos con tus afectos que te permitirán reinventarte y emerger renovado. Estarás en contacto con tu creatividad y atraerás todas las miradas. Si tienes hijos prepárate porque serán tu principal fuente de felicidad. Capricornio: En esta nueva etapa estarás rodeado de personas muy especiales que te darán ideas maravillosas y te ayudarán a ver el aspecto espiritual de la vida. Es posible que te mudes tu lugar de residencia o que se sume un nuevo integrante a tu familia. Acuario: Tu sentido comercial estará exaltado y harás excelentes negocios. Tu capital se multiplicará y esto abrirá tu abanico de opciones. Es posible que realices un viaje o que inviertas en un vehículo. Además, portarás un mensaje importante ¡no te quedarás callado ante las injusticias! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Arrancarás este nuevo año chino con una energía asombrosa. Cumplirás una misión muy importante en tu comunidad porque portarás un mensaje de amor y esperanzas. También eras excelentes negocios y lograrás mantener un buen flujo de dinero que te permitirá ayudar a otros. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 27, 44, 61, 87, 93

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.