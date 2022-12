El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de diciembre Cuando prepares la mesa esta noche, decórala con velas rojas para que no falte el amor y la prosperidad en tu hogar. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Llegamos al último día del 2022! Cuando prepares la mesa de esta noche debes poner velas color rojo, para que no falte el amor con tus seres queridos y algo dorado para que siempre haya dinero en tu hogar. Y a la hora de brindar elige un vino espumoso ya que las burbujas representan la felicidad. Te cuento que despediremos el año con la Luna en Tauro, así que nos ocuparemos de que haya toda clase de delicias sobre nuestra mesa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "REGOJO LOS FRUTOS DE MI COSECHA". Si hoy, 31 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo algunas situaciones y personas te pondrán a prueba y te obligarán a hacer un cambio en su existencia. El estrés podría afectarte, así que te convendrá hacer pausas en tu rutina diaria para relajarte, aunque sea unos pocos minutos. La Copa de la Suerte: 2, 25, 37, 51, 70, 93 Aries Se presentarán buenas oportunidades de negocios y considerarás la posibilidad de hacer inversiones para mejorar tu calidad de vida. Estarán favorecidas sobre todo las operaciones inmobiliarias, las compras de terrenos o de bienes raíces. Podrás consolidar tu posición económica. Tauro La influencia de la Luna renovará tus energías y te favorecerá para los nuevos comienzos. Te sentirás cómodo porque las circunstancias se prestarán para que encares tus actividades a tu propio ritmo y estilo. Evita los excesos en comida y bebida. Géminis Para sentir el pulso de tu vida aprende a respirar de manera profunda y consiente. Obsérvate de manera tranquila para aprender de tus errores y aciertos. Los trabajos de servicio a los demás te traerán recompensas materiales y espirituales. Cáncer El transito lunar te llevará a cultivar la solidaridad, las relaciones con grupos y las asociaciones de distinta naturaleza. Desarrollarás proyectos con personas que comparten tu visión de la vida. Contarás con el firme apoyo de tus amigos y eso renovará tus esperanzas. Leo La clave para tu progreso se encontrará en construir gradualmente una estructura sólida. Asumirás mayores responsabilidades y gracias a la perseverancia irás alcanzando una posición de reconocimiento. Será un buen momento para mostrarle al público tus talentos y encantos. Virgo Se presentarán oportunidades para mejorar tu vida y crecer en todos los aspectos. Acepta lo que venga tejido en el diseño de tu destino porque es lo que mejor se acomoda a tus necesidades. Ábrete a las vibraciones positivas que hay a tu alrededor. Libra En este último día del año se presentarán algunas pruebas que superarás con sentido práctico, tenacidad y perseverancia. Contarás con un poderoso caudal de energía para sacar a relucir tu verdadera esencia y tus talentos ocultos. Se verá favorecido el disfrute del placer sexual. Escorpio Si estás acompañado, sentirás que tu pareja te valora y te ayuda a consolidar tu autoestima. Si estás sólo habrá terreno fértil para iniciar una relación prospera, pero será muy importante que ambos puedan disponer de su tiempo y espacio. Sagitario Tomarás mayor conciencia de tu cuerpo y te beneficiará el contacto con la naturaleza. Hoy por la noche come de manera liviana y natural para evitar problemas digestivos. Considerarás la posibilidad de ir próximamente a un spa o realizar un tratamiento de belleza. Capricornio Tu estado de ánimo mejorará y tu actitud serena y tranquila te volverá más atractivo. Te sentirás a gusto con tu apariencia física y disfrutarás de los juegos de seducción. Elevarás tu autoestima y notarás que cuando "te quieres" mejora tu performance en el terreno amoroso. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Permanecerás más tiempo en familia y comprobarás el cariño que te tienen. Será un momento oportuno para retribuir a tus seres queridos y deleitarlos con deliciosas comidas. Asegúrate de abastecer tu hogar para convertirlo en un sitio más ameno y confortable. Piscis Se activará todo lo que sea comunicación, intercambio verbal, viajes por trabajo, ventas y comercio. La coherencia con la que expreses tus ideas será determinante para conseguir lo que quieres. Recoge información y datos que convaliden tu punto de vista y asegúrate de hablar con fundamentos.

