El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de diciembre Confía en tu capacidad de crecimiento y expansión ¡solo mira hacia adelante! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 31 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido viernes! ¡Llegó el último día del año! Les cuento que hoy la Luna se unirá a Marte en la constelación de Sagitario dándonos un gran empuje y enseñándonos de una manera muy clara cuál es el camino a seguir. Le encontrarás un sentido a todas las lecciones que aprendiste durante el 2021 y te sentirás lleno de optimismo en relación al año que está por comenzar. Confía en tu capacidad de crecimiento y expansión ¡solo mira hacia adelante! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ENTREGO A LA SABIDURÍA DE MI GUÍA INTERIOR". Si hoy, 31 de diciembre estás de cumpleaños… En este ciclo que comienzas es altamente probable que viajes por temas de trabajo y negocios. También es factible que te traslades a otras regiones con fines devocionales o religiosos ya que sentirás un incremento de tu fe. Tendrás benefactores invisibles que velarán por ti. La Copa de la Suerte: 1, 21, 49, 66, 72, 84 Aries: Despedirás el año que se va con la fuerza y la iniciativa necesarias para emprender nuevos caminos. No mirarás atrás ni por un instante y estarás listo para arriesgarte y lanzarte a un proyecto expansivo. Tu coraje y valentía te abrirán las puertas de la felicidad. Tauro: En este fin de año tendrás un ingreso extra que te permitirá manejarte con más holgura. Pero guardarás los festejos y las celebraciones más significativas para el ámbito íntimo. Utilizarás tus armas secretas para conquistar a tu compañero de lecho. Géminis: Despedirás el año con una gran energía en tu vida amorosa e impulsarás un proyecto compartido que cambiará el rumbo de tu vida. Pese a los choques de personalidad puedes confiar en que tus ideales coinciden con los de tu pareja. Los solteros tendrán una propuesta amorosa contundente. Cáncer: En este fin de año pondrás un plus extra de energía para que todo marche sobre ruedas, estarás al servicio de los demás y los colmarás de atenciones. Pero pide ayuda si en algún momento te sientes sobrepasado, y principalmente evita hacer esfuerzos físicos o acelerarte demasiado. Leo: Durante este fin de año recibirás invitaciones de privilegio. Te destacarás por tu carisma conquistando aplausos e infinitas miradas y esto contribuirá a fortalecer tu autoestima. Expresarás tus ideas y emociones sin ningún tipo de restricción. Prepárate para recibir propuestas amorosas. Virgo: Despedirás el 2021 tomando decisiones importantes en asuntos familiares y tendrás la fuerza que necesitas para hacer cambios o reformas en tu casa. Hoy la principal fuente de alegría e inspiración la hallarás cultivando el contacto con tus seres queridos. Libra: En este fin de año tus palabras estarán llenas de pasión y gracias a que tendrás un gran poder de convencimiento tú mensaje llegará. Evita el temor y la culpa y exprésate con franqueza. Cada tanto es muy liberador hablar sin filtros ni miramientos. Escorpio: En este fin de año tendrás deseos de invertir en tu placer, de celebrar a lo grande y de gastar tu dinero sin hacer demasiados cálculos, ni preocuparte porque cierren las cuentas. Creo que te mereces bajar un poco la guardia y darte permisos excepcionales. Sagitario: Lo que en el pasado parecía imposible muy pronto podría convertirse en realidad ya que contarás con un nivel de energía física y emocional más fuerte. Dejarás atrás el 2021 poniendo énfasis en tus convicciones y sintiéndote más seguro de tus propios actos. Capricornio: Despedirás el año con la certeza de que puedes cortar con aquello que ha cumplido un ciclo en tu vida, será un buen momento para que te desligues de culpas o creencias negativas que están entorpeciendo tu camino. Contarás con la ayuda de tus guardianes y seres protectores. Acuario: En este fin de año el contacto con amigos te cargará de energía y te aportará una mirada optimista en relación al futuro. En el momento de los brindis y las celebraciones captarás el espíritu del grupo e inspirarás a todos. Quiero que te animes a vivir experiencias nuevas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Despedirás el 2021 asumiendo un rol de mayor liderazgo en tu comunidad y los demás te tomarán como un referente. También crecerá la unión con tu padre u otra persona que cumpla un papel de autoridad en tu vida. Te sentirás realizado.

