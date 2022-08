El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de agosto Prepárate para indagar dentro de ti y zambullirte en tu mundo emocional. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que tendremos una mañana con algunos retos sobre todo en lo concerniente a los vínculos, por lo tanto, te sugiero que no idealices a los demás ya que todos tenemos una parte oscura. Por la tarde la Luna ingresará en el signo de Escorpio, así que estarás listo para profundizar, indagar dentro de ti y zambullirte en tu mundo emocional. Recuerda que la energía sexual es muy poderosa y que bien canalizada propicia la sanación. Vive tu intimidad intensamente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI EROTISMO ES MAGNÉTICO". Si hoy, 31 de agosto estás de cumpleaños… En este nuevo año de tu inventiva se pondrá en marcha y desarrollarás un plan que estará a la medida de tus aspiraciones. Además, algunos asuntos económicos que estaban trabados comenzarás a marchar, podrás cobrar dinero que te adeudan y ponerte al día con tus pagos. La Copa de la Suerte: 4, 19, 56, 62, 68, 95 Aries:En el amor se producirán tensiones y no será fácil determinar lo que quieres. Mi recomendación es que no confundas deseo con amor porque son dos cosas muy distintas. Quien pretenda estar a tu lado deberá estar acompañarte en las buenas y en las malas. Tauro:En las horas de la mañana te recomiendo que cuides tu cuerpo y no disipes tu reserva de energías físicas. Por la tarde te aguardan vivencias intensas en el terreno romántico. La atracción jugará un rol fundamental en toda relación. Géminis:Una relación oculta o que mantenías en secreto comenzará lentamente a florecer y a salir a la luz. Pero cuidado porque estarás más celoso y verás fantasmas donde no los hay. Si percibes que necesitas depurar tu organismo ingiere jugos de frutas o té de hierbas. Cáncer:Será una mañana algo difícil para las relaciones en el ámbito del hogar sobre todo si te empeñas en jugar un papel de acusador con aquellos que conviven contigo. Hacia la tarde tendrás la oportunidad de acercarte a tus hijos o a los pequeños de la familia. Leo:Hay asuntos que te exigirán reserva, así que evita indiscreciones porque podrías perjudicar a alguien si revelas algunos secretos. Además, podrían surgir algunos conflictos en tu familia por temas relacionados con sucesiones, hipotecas o propiedades. Defiende tu patrimonio. Virgo:Evalúa las posibilidades tanto positivas como negativas antes de cerrar cualquier negocio y solo decídete cuando estés completamente seguro. Para las entrevistas es necesario que vayas muy bien preparado y con una estrategia bien armada. Paulatinamente, tu rapidez mental irá mejorando. Libra: Tus decisiones podrían ser cuestionadas por tus familiares, pero con dulzura y diplomacia lograrás determinar tu posición. También descubrirás la manera de resolver algunos problemas financieros y comenzarás a obtener el los beneficios de tus esfuerzos. Escorpio: Una persona que ya pertenece a tu pasado irá quedando definitivamente atrás. Las experiencias pasadas fueron críticas, pero te servirán para tomar la mejor decisión. Poco a poco comenzarás a liberarte para abrir tu corazón a nuevas oportunidades. Sagitario: Te recomiendo que pienses dos veces las propuestas de negocios que te lleguen a través de amigos porque podría acarrear conflictos. Por la tarde se potenciarán tus sentidos extrasensoriales y percibirás las "corrientes ocultas" que hay en el medio ambiente. Capricornio: Deberás tener cuidado porque si te dejas llevar por una ambición exagerada terminarás estropeando tu buen nombre y reputación. Por la tarde, se potenciará la actividad social y habrá en tu vida un "ir y venir" de todo tipo de gente. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Es posible que enfrentes conflictos legales relacionados con temas del pasado o que revivas una injusticia que se ha cometido contigo. Por la tarde el panorama mejorará ya que pondrás todas tus energías en alcanzar una posición más destacada. Lograrás tus ambiciones. Piscis: Tomarás decisiones respecto a una sociedad o acuerdo comercial y determinarás si es momento de seguir adelante o terminarla, si no funciona. Llegó el momento de hacer valer tus derechos para que los demás no avancen sobre tus propios intereses.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 31 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.