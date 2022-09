El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de septiembre Será una ocasión ideal para viajar o para hacer conexiones en el extranjero. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! Les cuento que la Luna transitará por Sagitario y a su paso hará aspectos armónicos con Júpiter y el Sol. Por eso, será un día en el que sentiremos que nuestra vida cobra sentido y que un nuevo camino se despliega ante nosotros. Estarás abierto a conocer personas de otras culturas que te aportarán una visión más amplia de la vida. Será una ocasión ideal para viajar o para hacer conexiones con el extranjero. Tu vida tomará una dimensión más elevada. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIRO LA VIDA DESDE UNA PERSPECTIVA OPTIMISTA". Si hoy, 30 de septiembre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar aumentará tu curiosidad y te surgirán nuevas inquietudes, por eso te mantendrás informado, viajarás y te inscribirás cursos. Además, contarás con un atractivo especial que te abrirá muchas puertas, tanto en lo profesional como en lo personal. La Copa de la Suerte: 4, 18, 27, 43, 55, 63 Aries: Mientras estés entusiasmado con tus proyectos te sentirás lleno de vitalidad. La fuerza de tu deseo te llevará lejos, pero deberás ajustar bien la "puntería" para no derrochar tu energía. Por otro lado, hay buenas perspectivas para que soluciones un inconveniente legal. Tauro: Tus instintos te llevarán por el camino indicado y provocarás el deseo de quienes te rodean. Entre las sábanas te mantendrás abierto a nuevos estímulos y eso generará un clímax formidable. Vivirás experiencias eróticas plenas de sensualidad y osadía. Géminis: Un viaje o salida de fin de semana con tu pareja te permitirá recuperar el entusiasmo de los primeros días. Si estás soltero, sentirás atracción por una persona que compartirá tu manera de pensar y te estimulará para que sigas adelante con tus proyectos. Cáncer: Tu atención se centrará en tu cuerpo y tu salud, así que será un momento propicio para visitar al médico, iniciar una dieta, inscribirte en un gimnasio y mejorar tus hábitos personales. Si tienes una mascota, dedícale algo de tiempo a atenderla o llevarla al veterinario. Leo: La forma de vestirte, de peinarte y de presentarte ante los demás será fundamental para destacarte y atraer todas las miradas. Si cantas, bailas o pintas será importante que lo expongas y los muestres. Obtener el reconocimiento que mereces hará crecer tu autoestima. Virgo:Será un momento propicio para que hagas remodelaciones y decoraciones en el hogar. También estarán favorecidas las negociaciones con bienes inmuebles y hasta podrías contar con un préstamo o una ayuda económica que te permita acelerar tus planes. Libra: Los tránsitos planetarios acrecentarán tus deseos de aprender e incorporar nuevos conocimientos. Será una ocasión ideal para estimular tu mente visitando museos, teatros o participando en cualquier otra actividad cultural. Alguien que comparte tus intereses estará dispuesto a acompañarte. Escorpio: Se destrabarán algunos trámites y asuntos de dinero que últimamente estaban demorados o complicados, así que aprovecha para activar las gestiones financieras y para cobrar lo que te adeudan. Sin duda, tu situación económica comenzará a fluir y obtendrás mayores ingresos. Sagitario: La luna transitará tu propio signo aumentando tu nivel de energía y empujándote a iniciar cosas. Se reforzará tu carácter expansivo y tu tendencia natural al optimismo. Ahora tus actos coincidirán con tus creencias y seguirás siendo consecuente con tus ideales. Capricornio:Será aconsejable hacer una pausa ya que tus energías estarán algo bajas. Tu intuición estará potenciada y algo en tu interior te señalará el camino que debes seguir. Escucha los mensajes que te llegarán a través de sueños, frases sueltas o encuentros "casuales". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Estarás con ganas de socializar y de salir con tus amigos. En todas tus relaciones darás un gran valor a la afinidad de ideas y a la posibilidad de desarrollar proyectos comunes. Estarás más generoso y te inundará el deseo de que los demás se sientan bien. Piscis: Crecerá tu ambición y el deseo de popularidad. Ahora tu prioridad estará en desarrollarte profesionalmente y aumentar tus ingresos, y ambas cosas irán de la mano. Además, recibirás ayuda de tu padre o de alguien por el que sientes admiración y respeto.

