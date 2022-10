El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de octubre Trata de compartir tus responsabilidades con otras personas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 30 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Bendiciones en este día domingo! Les cuento que Marte, el planeta rojo, se pondrá retrógrado en el signo de Géminis. Por eso durante los próximos dos meses y medio surgirán cuestionamientos y enfrentaremos fuertes dilemas antes de actuar. Te sugiero que no formules opiniones sin conocer todas las versiones de un determinado tema. Por otro lado, la Luna transitará por Capricornio y hará un trígono con Urano, así que tendremos la oportunidad de renovar estructuras. Trata de compartir tus responsabilidades con otras personas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME MODERNIZO, ME DESARROLLO Y AVANZO". Si hoy, 30 de octubre estás de cumpleaños… Durante este ciclo indagarás sobre algunos secretos y descubrirás información que se mantenía oculta. Buscarás expresar tus emociones más profundas a través de la palabra y te animarás a hablar de algunos temas tabú. En los negocios te sugiero que seas cauteloso y estratega. La Copa de la Suerte: 18, 36, 49, 71, 87, 92 Aries Tus circunstancias profesionales serán algo fluctuantes y esto motivará algunos replanteos. Vislumbrarás la posibilidad de desarrollar un emprendimiento propio que podría traerte mayor independencia, así como un incremento de tus ganancias. Te sentirás dispuesto a asumir mayores riesgos. Tauro Todo cambio que realices ahora será favorable. Será el momento de liberarte de viejas ataduras y de animarte a recorrer nuevos caminos. Tu maestro interior se despertará y te enviará señales contundentes que deberás escuchar y seguir. Si tienes un pálpito apuesta a él. Géminis Será un buen momento para reevaluar tus inversiones, decidir qué cambios implementarás en tus finanzas y comenzar a ahorrar para tus planes futuros. Y prepárate porque al final del día un contacto íntimo te transportará más allá de las nubes. Cáncer En tu vida soplará una brisa refrescante, así que será un buen momento para hacer borrón y cuenta nueva, tanto en la pareja como en otras relaciones. A la hora de vincularte será mejor deshacerte de viejos prejuicios y estructuras mentales. Leo Pensarás nuevas ideas para mejorar tu rendimiento en el trabajo y te plantearás la opción de incorporar nuevas tecnologías que faciliten tu labor. También es posible que consideres cambiar de empleo. Alguien te sorprenderá con una propuesta muy ambiciosa. Virgo Desplegarás tu capacidad creativa y obtendrás el reconocimiento que mereces por tu capacidad. En el terreno amoroso serás más espontaneo, actuarás con libertad y te abrirás paso sin tanto temor a equivocarte. Dejarás boquiabierto a esa persona que tanto te atrae. Libra Será un día favorable para incrementar el contacto con tus seres queridos y expresar esas cosas que no te atrevías a decir por temor de herirlos. Podrían salir a la luz secretos familiares y aunque al principio podrías entrar en shock luego te sentirás aliviado. Escorpio Será un momento ideal para incrementar la comunicación e intercambiar experiencias. Tu inventiva te permitirá dar forma a algunas de tus ideas más originales con una buena aceptación de tu entorno. Abrirás tu mente a otras formas de ver la vida. Sagitario Se te ocurrirán buenas ideas para lograr mayor autonomía económica y para aumentar tus ingresos. Además, podrías recibir dinero o un préstamo inesperado por parte de alguien de tu entorno profesional. Buen momento para comprar equipamiento y tecnología y mejorar tu rendimiento. Capricornio La luna en tu signo inaugurará un período de gran renovación. Será momento de sembrar pensando en el futuro porque lo que ahora proyectes tendrá grandes posibilidades de crecer y desarrollarse. Pero será importante que te modernices y que amplíes tu radio de influencia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Ahora los valores espirituales contarán más que los materiales. Harás una mirada retrospectiva con el fin de solucionar temas pendientes, saldar deudas kármicas y corregir viejos errores. Aumentarán tus facultades perceptivas y la atracción por los fenómenos metafísicos y extrasensoriales. Piscis Se renovará tu vida social y generarás nuevos proyectos junto a un grupo de personas. Sentirás que el intercambio de ideas te actualiza y te renueva. Será importante que te relaciones porque las oportunidades vendrán de la mano de los contactos sociales.

