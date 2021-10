El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de octubre Un día perfecto para participar en juegos, espectáculos y eventos recreativos al aire libre. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 30 DE OCTUBRE ¡Gente linda, feliz sábado! Les cuento que en este día la Luna confluirá con Venus y Júpiter haciendo que busquemos ampliar nuestros horizontes en el ámbito amoroso. Ganará tu corazón aquel ser que comparta tus ideales y sienta deseos de vivir una experiencia trascendente. La libertad y el romanticismo avanzarán de la mano. También será una ocasión perfecta para participar de juegos, espectáculos y eventos recreativos al aire libre donde halla diversidad de personas. Si gozas de un espíritu aventurero alégrate porque este es tu día. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY ETERNAMENTE JOVEN DE ESPÍRITU". Si hoy, 30 octubre, estás de cumpleaños… Este año estarás lleno de energía y tendrás una fuerza de voluntad de acero. No habrá nada ni nadie que pueda impedirte alcanzar tus objetivos o que sea capaz de interponerse en tu camino. Pero ten cuidado porque las actitudes autoritarias podrían tener un efecto adverso. La Copa de la Suerte: 14, 35, 48, 66, 84, 92 Aries: Un amigo especial estimulará tu creatividad y te motivará para que apuestes a lo que te gusta, tendrás con quien compartir tus ideales y proyectos. Serás invitado de honor en fiestas, eventos o reuniones donde acudirá un gran número de gente. Tauro: Hoy el sentirte unido a tus seres queridos se convertirá en tu principal aspiración. Será la ocasión ideal para realizar una reunión con motivo de celebrar y agasajar a tus familiares. Una persona muy influyente cumplirá un rol de benefactor. Géminis: Se avecina un cambio de mentalidad que revolucionará tu manera de comunicarte, tus pensamientos y tu entorno y muchas ideas que sostenías desaparecerán para dar lugar a otras, te volverás más abierto y comenzarás verlo todo desde otra perspectiva ¡hay un viaje en puertas! Cáncer: Te llegará dinero de manera sorpresiva o por vías inusuales que te ayudará a salir de un apuro y a abrir tu campo de posibilidades en lo económico. Recuerda que el dinero es energía y que debe circular libremente y que cuanto más das más recibirás. Leo: Hoy vibrarás en positivo y atraerás personas muy luminosas, libres y expansivas. Quiero que disfrutes de la química extraordinaria que habrá en tus relaciones y que predomine en ti un espíritu alegre y aventurero. A través de la interacción recuperarás el optimismo. Virgo: Tus metas incluyen el crecimiento espiritual y este contacto con las vibraciones elevadas te generará optimismo. La energía que usualmente gastas preocupándote volverá a ti si logras relajarte y, por una vez, consigues dejar los temas de trabajo en segundo plano. Libra: Tus grupos de referencia se convertirán en tu principal fuente de estímulo. Involúcrate en proyectos comunitarios y asume un rol de mayor participación y protagonismo en lo social, ponte en acción y brinda tu contribución con una actitud generosa. Escorpio: Tu grupo familiar se convertirá en tu principal fuente de inspiración y redoblarás esfuerzos para darles un mejor porvenir a los que más quieres. Aumentará tu caudal de trabajo pero buscarás compensar el esfuerzo extra con tiempo de descanso y ocio creativo. Sagitario: Retomarás la fe y desterrarás los pensamientos limitantes y este cambio de mentalidad atraerá una energía muy positiva y expansiva. Se activarán las comunicaciones con el extranjero, las visitas de familiares que viven lejos y los traslados con fines turísticos. Capricornio: Usarás tus tácticas secretas de seducción para obtener lo que deseas en el campo erótico, estudiarás a tu compañero de lecho atentamente e irás conquistando su corazón a cuenta gotas. Forjarás una alianza intima muy profunda y poderosa. Acuario: Enamorarás y sorprenderás a tu pareja con propuestas insólitas y con gestos generosos que renovarán la relación. Si estás soltero entones prepárate porque te sentirás atraído por alguien de personalidad muy fuerte y utilizarás todas tus armas de conquista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy podrías enfrentar algunos malestares psicosomáticos pero una persona experimentada te ayudará a encauzar tu energía en vías de que consigas un estado integral más saludable. Recuerda que lo principal es reprogramar tu mente positivamente y cuidarte a ti mismo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.