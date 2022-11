El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de noviembre Apunta a una relación de pareja que encienda la mecha de la juventud en tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido miércoles! ¡Llegamos al ombligo de semana! Les cuento que hoy celebramos el día de San Andrés, conocido por ser protector de las mujeres solteras y a quien se le pide para encontrar marido. Paralelamente, el panorama astral beneficiará los encuentros apasionados, ya que Venus y Marte harán una oposición perfecta. Quiero que vivas el amor en libertad y sin ningún tipo de prejuicio. Apunta a una relación de pareja que encienda la mecha de la juventud en tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIVO EL ROMANCE COMO UNA AVENTURA DE APRENDIZAJE". Si hoy, 30 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo tendrás la oportunidad de vivir nuevas aventuras que te mantendrán joven, entusiasmado y alegre. Una persona te hará una propuesta comercial muy interesante, pero te convendrá permanecer atento a todas las señales ya que es posible que tenga dobles intenciones. La Copa de la Suerte: 20, 36, 51, 64, 75, 93 Aries En este día estarás más frágil, así que evita involucrarte en emprendimientos de gran envergadura ya que podrías desgastarte. Además, te sugiero que seas compasivo con todas las personas cualquiera que sea su nacionalidad, su ideología o su credo. Tauro Estás rodeado de un mix de gente multifacética y no te resultará muy fácil descifrar las distintas personalidades. Podrían surgir atracciones, pero te sugiero que esperes antes de involucrarte más profundamente y que no mezcles la amistad y el sexo. Géminis Aparecerá en escena alguien que te resultará muy atractivo y usarás distintas estrategias para conquistarlo. Pero tienes mucha energía puesta en los asuntos románticos y estás perdiendo de vista tus objetivos principales. Si quieres triunfar tendrás que resignar algunas cosas y sacrificarte un poco más. Cáncer Manejas una agenda cargada de compromisos, pero ya va siendo hora de que sueltes un poco. Date permiso para hacer una caminata en la playa, y si las obligaciones cotidianas ahora te impiden ausentarte, al menos dedica un tiempo a planificar el viaje de tus sueños. Leo Los astros te han regalado muchas alegrías y hoy por hoy puedes decir que te sientes muy satisfecho contigo mismo. Sin embargo, la vida no es un juego eterno y cada tanto es necesario bajarse del pedestal. Hoy te toca buscar dentro de ti para conectar con tus emociones secretas. Virgo La convivencia podría desgastar tu pareja. Recuerda que para que las relaciones sentimentales funcionen es necesario fomentar la magia, el misterio y el romanticismo. Si estás con ganas de encontrar un compañero busca fuera de los ámbitos en los que te manejas siempre. Libra Los quehaceres cotidianos requerirán una mayor entrega por tu parte. Si estás pendiente del celular, de los mensajes y de las redes sociales no podrás hacer tu tarea adecuadamente. Te convendrá dejar de lado las distracciones para prevenir errores y mejorar tu desempeño. Escorpio El dinero no lo es todo en esta vida ni garantiza la felicidad. Por eso, mi propuesta para ti en este día es que te dediques a tu hobby preferido o a esas actividades que se hacen con el único afán de expresarse y entretenerse ¡conecta con tu niño interior! Sagitario Últimamente has venido relegando a tus familiares y hoy se dará la ocasión ideal para reivindicarte. Dedícate a tus padres o a cualquier pariente que necesite de tu auxilio y asistencia. Ponerte en un segundo plano y dedicarte a los tuyos aliviará tu alma. Capricornio Alguien con una personalidad suave, dulce y envolvente se acercará a ti con una invitación divertida. Quiero que aproveches la ocasión para salir del aburrimiento, ya que últimamente vienes actuando como un ermitaño. Asoma tu mirada al mundo que te rodea. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario ¿Cuánto dinero vienes gastando en salidas, amigos y rumbas? Te recomiendo que te conectes con tus propios intereses y que administres tu capital de una forma que te permita cubrir tus necesidades. Y no permitas que nadie se aproveche de tu buena voluntad. Piscis Que la búsqueda de fama, prestigio y renombre no te lleve a traicionar tu esencia. Hoy quiero que te olvides del que dirán y que fluyas naturalmente con las circunstancias. Tu eres bueno para escurrirte de las obligaciones sin dejar rastro ¡canaliza tu magia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.