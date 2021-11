El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de noviembre Si tienes pareja es muy importante que este día trates de balancear el romanticismo con los compromisos diarios. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 30 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! Les cuento que hoy celebramos el día de San Andrés, protector de las mujeres solteras a quien se le pide para encontrar marido. Por otro lado, hoy la Luna transitará por el signo de Libra poniendo en primer plano el tema de las relaciones, trata de que en tu pareja estén balanceados el romanticismo y el compromiso de manera que puedas construir una unión a largo plazo. Si estás en la búsqueda de una relación esmérate para hallar al ser justo para ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY CAPAZ DE AMAR Y SOY DIGNO DE SER AMADO". Si hoy, 30 de noviembre, estás de cumpleaños… Durante este ciclo las personas que te rodean cobrarán mayor relevancia y aprenderás mucho acerca de las relaciones. Si estás en pareja reajustarás los acuerdos y las pautas de convivencia. Si estás soltero te plantearás muy seriamente la posibilidad de una relación estable. La Copa de la Suerte: 2, 11, 34, 43, 50, 99 Aries: Los astros te traerán encuentros prometedores y las nuevas relaciones que establezcas serán perdurables, pero actúa de una manera formal y cumple con todos los protocolos. Si estás buscando una pareja hoy se presentará una gran oportunidad, no la desperdicies. Tauro: Comienza una dieta más balaceada e ingiere alimentos con alto nivel nutritivo para subir tus defensas. Además, recuerda que siempre es positivo canalizar la energía vital para evitar problemas de salud o depresiones. Maximiza los cuidados para sentirte mejor. Géminis: Una persona despertará tu simpatía y comprobarás que el interés es mutuo. El clima astral será ideal para el coqueteo, pero si tus intenciones en el fondo son serias, antes de entregarte, toma algunas precauciones. Deja que las cosas se den paulatinamente. Cáncer: Aunque surgirán toda clase de invitaciones y de propuestas preferirás mantenerte al margen de la actividad social y permanecer en espacios más íntimas. Se presentará la oportunidad de demostrarles a tus seres cercanos cuanto los quieres ¡aprovéchala! Leo: Las estrellas te invitarán a expresarte mediante la palabra. Será positivo y armonizador descargar tus preocupaciones charlando con un amigo u otra persona que te inspire confianza. Comunícate y abre tus oídos a las opiniones, observaciones y perspectivas que te brinden. Virgo: Los astros te inspirarán deseos de embellecer tu persona y tu casa, y de proveerte de cosas bellas. Pero ten cuidado porque la codicia podría llevarte a gastar más de lo conveniente. Evalúa los pros y los contras y evita hacer uso de tus ahorros. Libra: Tomarás algunas decisiones que en primera instancia podrían generar descontento en tus familiares. Piensa bien lo que deseas y si estás convencido haz entrar en razón a aquellos que más quieres. No te falta poder de persuasión y ahora te toca aplicarlo criteriosamente. Escorpio: Hoy estarás más vulnerable por lo que sería aconsejable que te mantengas al margen del ruido y de las aglomeraciones. Recuerda que dentro tuyo hay un templo y que cuanto más cultives el diálogo interno, más certezas tendrás y menos incertidumbre. Dile adiós al estrés. Sagitario: Tu vida social tomará nuevas dimensiones y a través del intercambio incorporarás nuevas miradas. Serás aclamado por tus amigos y tu nombre aparecerá en el primer lugar a la hora de las invitaciones, pero piensa en programas económicos ¡no gastes de más! Capricornio: En esta etapa de gran actividad laboral los contactos serán claves para alcanzar los objetivos que te has propuesto. Promueve la colaboración desde tu puesto y haz todo lo que esté a tu alcance para que en el ambiente que trabajas haya un buen clima. Acuario: Si tuviste un desencuentro o estás alejado de alguien que te importa, y sientes que esto repercute en tu estado de ánimo, busca el consejo de alguien versado en el mundo de las relaciones porque podrías encontrar una respuesta alentadora que disipe tú melancolía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: La atracción con tu compañero de lecho se incrementará y el erotismo aflorará. Será un momento ideal para dejarte fluir y permitir que la química haga su propio circuito. No pienses en lo que puede pasar mañana y entrégate al placer que te ofrece el presente.

