El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de mayo Los astros indican que habrá una energía muy propicia para cultivar la amistad. Mira tu horóscopo de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 30 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente, feliz domingo! Les cuento que hoy es el día de la Santísima Trinidad. Así que, si necesitas la ayuda del poder divino, arma en tu altar la figura de un triángulo con tres velas y recita una oración con mucha entrega. También podrías utilizar el símbolo del trébol para que sus plegarias tengan más fuerza. Por otro lado, los astros nos indican que habrá una energía muy propicia para cultivar la amistad y para actuar con un enfoque fraterno y solidario. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME INSPIRA EL BIENESTAR COMÚN". Si hoy, 30 de mayo, estás de cumpleaños… Experimentarás una gran renovación en las distintas áreas de tu vida. Tu mente se abrirá e implementarás una filosofía de vida más moderna y más libre. Cosecharás nuevas amistades que serán tu ancla y tu soporte por mucho tiempo más. La Copa de la Suerte: 7, 22, 47, 69, 75, 84 Aries Tu vida social se encuentra muy dinámica en este momento. Retomarás amistades del pasado y también conocerás gente que te aportará nuevas miradas. Harás contactos muy interesantes que podrían abrirte puertas en el futuro ¡muéstrate abierto y comunicativo! Tauro Te darás cuenta de todo lo que puedes hacer por ti mismo y no esperarás que otras personas tomen las decisiones por ti. El dinero te llegará de forma fácil, pero te aconsejo que no realices gastos innecesarios y que te administres con una mentalidad previsora. Géminis Surgirán oportunidades interesantes en otras regiones que te convendrá escuchar atentamente. Mercurio, tu planeta regente, comenzó hoy a retrogradar asique de aquí a unos días todas las ofertas que te propongan deberán ser profundamente analizadas antes de tomar una decisión. Cáncer En la esfera de la intimidad tendrás que vencer algunas inhibiciones que están condicionando tu desempeño. Si a la hora de la verdad te cuesta llegar al clímax lo mejor que puedes hacer es conversarlo con tu compañero de alcoba. Juntos hallarán la solución. Leo La Luna transitará por Acuario, tu signo complementario, creando un escenario propicio para que establezcas acuerdos y planifiques tu futuro con otro ser. Si te encuentras soltero, entonces, creo que tendrás una propuesta muy sólida, de ti depende que la aceptes o la dejes ir. Virgo Si necesitas solucionar algún tema de salud no dudes en consultar con un especialista. Será buena idea que controles tu dentadura de manera de prevenir futuras molestias. A la hora de elegir un profesional evalúa su trayectoria y experiencia. Libra Estarás pensando en las veces que te postergaste en el pasado y sentirás el deseo de otorgarte nuevamente el lugar que mereces. Podría ser un excelente momento para que renueves tu vestuario o cambies de peinado. Proyecta una imagen que te guste y te identifique. Escorpio En la esfera privada te mostrarás muy recto y exigente, y aunque tienes las mejores intenciones, esta actitud puede distanciarte de tus seres queridos. Te recomiendo que compartas en peso de las responsabilidades con otros miembros de tu familia. Sagitario Alguien de tu entorno está esperando una respuesta y será un momento de definiciones, por eso, debes tener tu mente en orden y tener en claro tus prioridades. Pedir el consejo de una persona mayor o más experimentada te será de gran ayuda. Capricornio Hoy puedes aprovechar para planificar tu economía a mediano y largo plazo. A la hora de establecer los próximos gastos dale prioridad a las cuestiones domésticas. Asegúrate de que tus nuevas adquisiciones te ayuden a mejorar tu desempeño cotidiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario La Luna se asociará a Saturno en tu signo marcando el inicio de una nueva etapa. Te darás cuenta de que si quieres concretar tus sueños necesitas bajar a tierra y marcar objetivos más claros. Determinarás en que proyectos vas concentrar tu energía. Piscis Gracias a la intervención divina le pondrás punto final a una situación karmica que tu familia venía arrastrando por varias generaciones. Los temores y las culpas de desvanecerán por completo y sentirás que te has liberado de un gran peso.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.