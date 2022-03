El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de marzo Si cometiste alguna falta pide perdón y si alguien acude a ti con arrepentimiento recíbelo con los brazos abiertos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 30 DE MARZO ¡Mi bella gente! ¡Feliz miércoles! Agradezcamos por ser parte de un acontecimiento astral muy importante que ocurre hoy, que es la triple conjunción milagrosa y se basa en la proximidad de la Luna, Júpiter y Neptuno, para unirse en Piscis en una sinfonía de amor universal. El único camino viable es el de la inclusión, la empatía y la comprensión. Ayuda a aquellos que se encuentran débiles y desvalidos. Si cometiste alguna falta pide perdón y si alguien acude a ti con arrepentimiento recíbelo con los brazos abiertos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ENTREGO A LA MISEDICORDIA DIVINA". Si hoy 30 de marzo estás de cumpleaños… Te cuento que te tocó inaugurar un nuevo año cuando una triple conjunción milagrosa tiene lugar en el firmamento. Por eso serás bendecido con las energías del amor universal y podrás reparar cualquier falta del pasado. Todo tu ser se purificará. La Copa de la Suerte: 8, 26, 33, 42, 51, 99 Aries:La triple conjunción milagrosa se dará en tu sector de la espiritualidad. Por eso los astros te ayudarán a ser menos egoísta y anteponer el bienestar del común a tu propio interés. Recibirás un mensaje trascendental y sentirás que el universo vela por ti y te mece en sus brazos. Tauro:Estoy muy contento porque la triple conjunción milagrosa se dará en tu ámbito de la amistad. Te volcarás de lleno en un proyecto comunitario y la interacción con otros seres te ayudará a recuperar las esperanzas. Si estabas distanciado de algún amigo te reconciliarás. Géminis:Ejercerás tus responsabilidades con gran devoción y te involucrarás en cuerpo y alma en tu trabajo. La triple conjunción milagrosa te ayudará a conseguir tus propósitos más elevados y a culminar positivamente una etapa de gran esfuerzo. Cáncer: Este gran evento astrológico es afín con tu signo y te ayudará a vibrar con una energía más elevada. Surgirán propuestas muy interesantes que te permitirán crecer y tendrás la oportunidad de probar suerte en otras regiones. Las cuestiones legales se resolverán mágicamente. Leo:Cobrarás una herencia o alguien muy generoso te hará un donativo y podrás resolver todos tus problemas económicos. La triple conjunción milagrosa te permitirá abordar los cambios profundos con un espíritu positivo. Te zambullirás en las vibraciones sanadoras y emergerás trasformado. Virgo:La triple conjunción milagrosa se producirá en tu sector de las uniones sentimentales. Así que prepárate porque atraerás a seres muy especiales, que llegarán con una energía romántica y espiritual. Estoy contento porque te entregarás y conocerás lo que es el amor. Libra:La triple conjunción milagrosa se dará en tu sector de la salud y la vida cotidiana así que sentirás como una vibración muy positiva va restableciendo tu organismo y que en tu rutina todo fluye y se acomoda. Te recomiendo que tomes baños con esencias aromáticas. Escorpio:Saldrán a la luz tus talentos artísticos y te sorprenderás pintando, bailando o tocando un instrumento. Si tienes hijos notarás que tu conexión con ellos será extraordinaria. La triple conjunción milagrosa te ayudará a sentirte pleno y a encontrar el amor dentro y fuera de ti. Sagitario:Estarás muy emotivo, abrirás el arcón de los recuerdos y conmemorarás a seres que cumplieron una misión trascendente en tu vida. La triple conjunción milagrosa te traerá muchos beneficios en la esfera afectiva. Sentirás que tus familiares te guían y protegen. Capricornio:Notarás que mejora la comunicación con las personas que te rodean. La triple conjunción milagrosa te ayudará a mejorar el vínculo con tus hermanos, primos y compañeros de trabajo y también te traerá suerte en las mudanzas. Si puedes sal a caminar por la playa o visita un acuario. Acuario:La triple conjunción milagrosa te trae la vibración propicia para prosperar y para desarrollar tu economía. Pide un aumento salarial o pon en marcha ese negocio que tanto te entusiasma. Si te dejas llevar por tu intuición el flujo del dinero aumentará y nadarás en abundancia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Felicitaciones a todos los piscianos y que Dios les traiga muchas cosas buenas ahora y siempre. Todos tus asuntos van a ir para adelante si fluyes con la corriente del Amor Universal.La triple conjunción milagrosa esparcirá sus bendiciones a través de ti.

