El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de marzo ¡Aprovecha! Este es un excelente día para renovarte emocionalmente y transformar tu realidad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio MARTES, 30 DE MARZO ¡Gente linda, feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy se producirá una oposición perfecta entre la Luna y Urano que nos desafiará para que eliminemos las emociones tóxicas que nos impiden progresar y superarnos en la vida. Tendrás una mirada de rayos x que te permitirá conocer las intenciones secretas de los que están cerca. Utiliza esta visión para elegir qué incorporas a tu vida y qué prefieres dejar atrás. Tendrás la oportunidad única de renovarte emocionalmente y transformar tu realidad ¡aprovéchala! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO MIS PODERES INTUITIVOS". Si hoy, 30 de marzo, estás de cumpleaños… Inaugurarás un ciclo de enorme renovación en el que aprenderás a conectarte con tus seres queridos de una manera más libre y más independiente. Pensarás la posibilidad de cambiar el trabajo y el lugar de residencia ¡atrévete a realizar una transformación profunda! La Copa de la Suerte: 18, 24, 52, 67, 83, 90 Aries El escenario económico se presentará muy dinámico y hay grandes indicios de que puedas conseguir un crédito para desarrollar tu negocio. Sin embargo, te convendrá ser cauteloso y no endeudarte más de la cuenta. Toma todos los recaudos y avanza con pie de plomo. Tauro La Luna ingresará en Escorpio, tu signo complementario, poniendo las relaciones en primer plano. Las personas que te rodean podrían sorprenderse con tus actitudes. Has participe a tu socio o pareja de tus decisiones. Considerar las necesidades de los demás contribuirá al entendimiento. Géminis Tu rutina diaria se tornará un tanto exigida y ciertas tareas pendientes requerirán de tu dedicación para ser resueltas. Te recomiendo que te involucres a fondo y que cumplas exhaustivamente con los requerimientos. Cuando hayas superado la prueba te sentirás agradecido. Cáncer El terreno amoroso te requerirá una actitud un poco más comprometida. Por eso te convendrá bucear en las profundidades de tu corazón para conectarte con tu deseo más profundo. Antes de estrechar lazos con otro ser comprueba que sus intereses sean compatibles con los tuyos. Leo Hoy tu vida afectiva tomará un rol destacado. Una figura de autoridad tomará una determinación que producirá transformaciones en entorno familiar. Si el destino te propone cambiar el rumbo será mejor que no te resistas. Toma el lado positivo que te ofrecen las novedades. Virgo El campo del aprendizaje se presentará muy activo. Barajarás la posibilidad de realizar un viaje para estudiar o para investigar un tema que te interesa. Aunque estés con mucho trabajo no dudes en hacerte un tiempo para ti ¡despeja tu mente! Libra martes 30/03 Los negocios de tu pareja o tu socio repercutirán en tu economía y te motivarán a implementar algunos cambios. Será un momento propicio para que te ocupes de tus finanzas y para que hagas un análisis exhaustivo de las estrategias que te conviene seguir. Escorpio La Luna transitará por tu signo exaltando tu energía y tu carácter apasionado. En el amor te mostrarás intenso y posesivo, y debes tener cuidado porque puedes llegar a sofocar con tu temperamento. Dale a los que te rodean la libertad que necesitan. Sagitario Modera el ritmo que llevas o si no te agotarás. Pero no utilices el tiempo libre para culparte o recriminarte cosas. No te preocupes por las equivocaciones, porque los errores sentimentales pasados te harán madurar. Concéntrate en el aspecto espiritual de la vida. Capricornio Debieras darle un poco más de importancia a tu vida social, porque si continuas distante, tus amigos podrían sentirse ignorados.Si no participas en tus relaciones el clima de unión podría enfriarse y luego costará recuperarlo. Ocuparte de otros renovará tus energías. Acuario En este día vas a sacrificar tus planes de ocio para alcanzar tus metas. A las propuestas de trabajo nuevas que entren en tu vida, analízalas por más atractivas que muestren. Todo lo que consigas será a base de tu esfuerzo y perseverancia. Piscis Recibirás atractivas propuestas de otras regiones, que te llevarán más lejos de lo que nunca te atreviste a soñar. Tu mente se revolucionará por las novedades y se volverá prácticamente imparable. Trata de acallar los pensamientos y dejarte guiar a los instintos.

