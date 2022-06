El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de junio No intentes controlar a otros ni permitas que te dominen, fluye por el camino de la compasión. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 30 DE JUNIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento en su tránsito por Cáncer la Luna hará un trígono a Neptuno y una oposición con Plutón, así que será un día en el que nuestro mundo emocional estará en ebullición. Tendrás la oportunidad de indagar en la esfera afectiva y de convertirte en un ser más profundo a nivel sentimental. No intentes controlar a otros ni permitas que te dominen, fluye por el camino de la compasión. Busca una manera de sanar y aliviar las heridas del pasado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO INTELIGENCIA EMOCIONAL". Si hoy, 30 de junio estás de cumpleaños… Conquistarás todo lo que deseas gracias a la confianza en ti mismo. La vida te pondrá de frente a algunas pruebas pero recuerda que todo lo que llega es por una razón positiva. En el amor entrarás en un laberinto de pasiones. Cuídate de personas demasiado controladoras. La Copa de la Suerte: 7, 16, 38, 62, 74, 95 Aries: Deberás postergar algunos asuntos del trabajo para dedicarte a tareas de tu hogar. También es posible que te sientas algo presionado por las exigencias de algunos de tus parientes más cercanos. Respeta los lazos y las jerarquías familiares, pero establece tus límites. Tauro: Tú deberás tener mucho cuidado con los secretos que te confían, no hables de más, y no te involucres con esos rumores que circulan a tu alrededor. Sobre todo, te recomiendo que evites los debates controvertidos y que respetes la ideología de los demás. Géminis: En la esfera de la economía sentirás que se descomprime una situación que te preocupaba. Si estás planeando realizar un nuevo negocio, alégrate porque conseguirás apoyo e inversiones para poder concretarlo. Los hilos del destino te ayudarán a obtener más dinero. Cáncer: Tu pareja o alguien muy influyente en tu vida despertarán una gama profunda de sentimientos dentro de ti e intentará envolverte. No olvides que eres tú el que tiene el poder de decisión sobre tu vida y tu persona. Confía principalmente en tu intuición. Leo: Necesitarás preservarte de las demandas del mundo externo para concentrarte en tu realidad interior y para fortalecer tu vida espiritual. No sobrecargues tu agenda, ya que el exceso de actividad podría provocarte una sensación de debilitamiento y cierta confusión. Virgo: Hay una nueva vida esperándote, pero deberás dejar atrás lo que no pudo ser para poner en marcha de nuevo tus esperanzas. Tu entorno y tus amigos colaborarán para que aflore una nueva versión de ti. Deja que el futuro se despliegue sin tratar de calcularlo todo. Libra: Tendrás la oportunidad de crecer en el campo profesional, pero debes hacerte a la idea que los resultados llegarán con el tiempo y con el esfuerzo. Tus familiares demandarán mucha atención, pero estarás dispuestos a colaborar contigo si se los pides amablemente. Escorpio: Se presentarán oportunidades para que estudies, para que inicies un curso de perfeccionamiento y para que te relaciones con ambientes culturales. Abre tu mente a todo lo nuevo que llega a tu vida y permite que las nuevas experiencias transformen tu forma de pensar. Sagitario: Gracias a tu olfato y sagacidad podrás liberarte de un escollo financiero que te tenía presionado. Además, saldrán algunos secretos a la luz y descubrirás que los presentimientos que tenías eran ciertos. Superarás los conflictos a través de la energía del cariño. Capricornio: Esta lunación en tu signo opuesto te traerá algunos roces con tu pareja y amigos más cercanos. Tú eres una persona muy responsable y en estos días no tolerarás algunas actitudes infantiles. Pero no presiones demasiado a los demás, vive y deja vivir. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Será un buen momento para que te ocupes tu bienestar físico y emocional, ya que algunos problemas sentimentales que vienes arrastrando podrían afectar tu organismo. Te mereces sentirte pleno y saludable. Atiende las cuestiones de fondo en lugar de actuar en piloto automático. Piscis: Descubrirás nuevos matices de tu personalidad y tendrás la oportunidad de un nuevo comienzo en el ámbito amoroso. Los sentimientos se volverán más profundos y dejarás atrás los temores que te impedían entregarte en plenitud. Se despertará tu inspiración creativa.

