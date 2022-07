El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de julio Este es un excelente día para poner un poco de orden en tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 30 DE JULIO ¡Feliz sábado, mi gente linda! Les cuento que hoy comienza el año nuevo musulmán, exactamente el número 1444 de la era de la Hégira. En este primer mes del calendario islámico, muchos musulmanes ayunan y está prohibido luchar. Por otro lado, la Luna hará una oposición a Saturno, así que nos sentiremos un poco más exigidos y el trato con los demás será más áspero. En la tarde cuando la Luna entre en Virgo tendremos la oportunidad de poner un poco de orden en nuestras vidas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMIENZO Y TERMINO EL DÍA EN UN ESTADO DE GRATITUD". Si hoy, 30 de julio estás de cumpleaños… Pondrás en marcha un proyecto que te renovará por completo y te llevará a vivir una montaña rusa de sensaciones. Además, asumirás riesgos y siempre caerás bien parado. Pero deberás tener cuidado con esas frases explosivas que se dicen sin pensar. La Copa de la Suerte: 9, 30, 47, 67, 82, 93 Aries: Si un amigo te hace una crítica constructiva en lugar de ofenderte tenla en cuenta para seguir mejorando. Hacia la tarde tu cuerpo requerirá una actitud de mayor cuidado, especialmente tus intestinos, así que modera la cantidad de alimentos que ingieres e implementa una dieta blanda. Tauro: Hoy encontrarás que algunas personas, que representan para ti una imagen paterna o protectora, interfieren en tu camino. Ten paciencia, el cariño y el afecto limarán las asperezas. Por la tarde alguien que te aprecia tendrá un detalle muy romántico contigo. Géminis: Tu día será más llevadero si ves las cosas con una mirada positiva, disipas los fantasmas del miedo y dejas de sentir que el universo te está castigando. Por la tarde, tomarás un rol más activo en hogar y pondrás orden en tu vida doméstica. Cáncer: Aprovecha tu tiempo libre para planificar tu economía y distribuir tus ingresos de una manera más productiva. Y alégrate porque una persona solvente te dará el crédito que estás necesitando. A la tarde mira el noticiero o lee el diario porque te encontrarás con información clave. Leo: Recuerda que hay algunas decisiones las debes tomar tú solo, ya que nadie te puede decirte lo que debes hacer. Hacia el final del día será oportuno que te ocupes de tu economía y que lleves a cabo un balance de las entradas y salidas del mes. Virgo: Los que te rodean te buscarán para que los socorras, te contarán sus penurias y te confesarán muchas de sus culpas. Pero ten cuidado de no sobrecargarte con dramas ajenos. Por la tarde te dedicarás más tiempo a ti y a tus intereses personales. Libra: Te ganarás la admiración de las personas que te rodean y darás origen a un proyecto en el que podrás volcar toda tu pasión y entusiasmo. Por la tarde, el cambio de Luna te inducirá a hacer una pausa en tus actividades para reflexionar en soledad. Escorpio: En las horas de la mañana alcanzarás un objetivo que vienes persiguiendo hace tiempo y te consagrarás a nivel público. Por la tarde el cambio de Luna te pondrá en una sintonía mucho más solidaria y harás todo lo que esté a tu alcance para ayudar a tus amigos. Sagitario: Si te ofrecen un viaje, una beca o un trabajo en el extranjero analiza detenidamente la propuesta y no te apures en contestar, porque recuerda que no todo lo que brilla es oro. Concluirás el día con la sensación de haber cumplido tu deber. Capricornio: Las finanzas se transformarán en el eje de tu atención y recibirás propuestas comerciales interesantes. Tu instinto de negociador estará a flor de piel y harás transacciones muy ventajosas. Por la tarde te llegará una propuesta de trabajo con excelentes perspectivas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: A partir de hoy dejarás de tolerar a las personas egoístas y sólo te unirás con aquellos que consideres dignos de tu respeto. Por la tarde atravesarás por una pequeña crisis que deberás sobrellevar con calma. Recuerda que en los momentos de tensión es mejor pensar en frío. Piscis: Hoy se impone que te ocupes de tu salud, sobre todo si últimamente te has descuidado o excedido de alguna forma. Y si sientes alguna molestia ocúpate de hacer los chequeos médicos correspondientes. Por la tarde programa una cita romántica.

