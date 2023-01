El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de enero Venus estará dando sus primeros pasos por la constelación de Piscis. Mira cómo este fenómeno impactará en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 30 DE ENERO 2023 ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz inicio de la semana! Les cuento que Venus, la estrella del amor, está dando sus primeros pasos por la constelación de Piscis, donde se encuentra exaltada. Este tránsito se prolongará hasta el 20 de febrero, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries Venus está influenciando en el sector de los secretos, por lo que te verás tentado a embarcarte en triángulos amorosos. Si estás en pareja surgirán estímulos, pero no infles demasiado las fantasías, ya que esto podría desembocar en confusiones. Tauro Venus, tu astro regente, está transitando el sector de los proyectos, los amigos y la vida social, por lo que las presiones y el estrés disminuirán y canalizarás tu energía en actividades más placenteras. Conocerás personas que compartirán tus mismos anhelos, ideales y esperanzas. Géminis Una mujer empática te ayudará para que alcances tus objetivos. Tu imagen pública estará más expuesta y tu popularidad aumentará porque transmitirás vibraciones positivas. Te irá muy bien en las actividades relacionadas con el mundo del arte, la moda o la industria marítima. Cáncer Las vibraciones sutiles de Venus te llevarán a navegar por mundos mágicos. Si eres soltero, el amor puede darse en otra región o con una persona de diferente cultura o religión, si estás acompañado tendrás la necesidad de compartir con tu pareja experiencias trascendentes. Leo Venus hará que cautives a tu compañero de alcoba y que lo mantengas hechizado y enlazado a tu lecho. Tus poderes místicos se enaltecerán y querrás interiorizarte más en temas metafísicos. Los sueños vendrán cargados de símbolos, mensajes y emociones. Virgo Venus, el planeta del amor, transitará en tu signo opuesto, así que flotarás en efluvios románticos y vivirás un período muy armónico con tu pareja. Si aún te encuentras soltero, vislumbrarás al príncipe o la princesa azul y te sentirás en medio de un cuento de hadas. Y no te muevas, porque en breve regreso con más sobre Venus en Piscis y el impacto en tu signo… Libra Venus, tu estrella regente, ingresará en el sector de la vida cotidiana y esto hará que disfrutes de las pequeñas cosas. Una actitud de aceptación, comprensión y fluidez será la clave para superar cualquier deficiencia física. Habrá un clima de armonía en tu trabajo. Escorpio Transmitirás una imagen muy bella que mantendrá fascinado a tu ser amado. En ocasiones te cuesta entregarte en la esfera romántica, pero ahora abandonarás las resistencias para dejarte fluir. Si tienes hijos, prepárate porque te colmarán de dicha. Sagitario Permanecerás más tiempo en tu hogar, así que rocía el ambiente con perfumes agradables y coloca símbolos positivos en los rincones, como una Flor de Loto o la Mano de Fátima. Notarás que una corriente de armonía flota, fluye y se instaura en tu universo familiar. Capricornio El sector de los cómplices y las pequeñas travesuras estará exaltado por la visita de Venus. Alguien de tu entorno inmediato se convertirá en tu fuente de inspiración y te hará sentir mariposas en la panza. Si estás en pareja, cultiva el compañerismo y la diversión. Acuario Este será un período de prosperidad para las sociedades y la creación de nuevas alianzas comerciales. Tendrás una actitud muy positiva con relación al dinero y las cuestiones materiales. Esto te ayudará a atraer riquezas. Regálate una estadía en un spa. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Venus, la estrella de la sensualidad y la inspiración, transita por tu signo, por lo que en lugar de caminar parecerá que flotas y los que te rodean con solo mirarte quedarán fascinados. Te volverás un símbolo de amor y muchas personas proyectarán sus fantasías sobre ti. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 32, 47, 79, 86, 94 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

