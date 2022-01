El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de enero Este día plantéate objetivos realistas que puedas cumplir y no te detengas hasta alcanzarlos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 30 DE ENERO ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que durante este día confluirán cinco planetas en el signo de Capricornio. Por ese motivo nos tomaremos muy en serio nuestras responsabilidades, buscaremos incrementar nuestro prestigio y asumiremos mayores compromisos. Será muy importante que aspires a mejorar tu estatus y que te propongas llegar más alto en el escalafón social. Plantéate objetivos realistas que puedas cumplir y no te detengas hasta alcanzarlos. Recuerda que puedes conseguir mucho a través del esfuerzo, el trabajo y la perseverancia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UNA PERSONA DE TRABAJO Y HONOR". Si hoy, 30 de enero estás de cumpleaños… Saldrán a la luz algunos eventos del pasado que tenías enterrados en la memoria. Te volcarás hacia tu interior y te interesarás por las cuestiones espirituales. Ingiere alimentos con calcio para mantener tus huesos sanos y cuida tus posturas. Te sugiero que comiences a hacer yoga. La Copa de la Suerte: 1, 23, 37, 56, 69, 86 Aries: Ultimarás los detalles que te faltaban para concretar un objetivo importante. Habrá un incremento tus responsabilidades. Tendrás mayor influencia y tus determinaciones afectarán a otros. Actúa de manera intachable y utiliza tu poder para hacer el bien. Tauro: ¿Crees que eres el dueño de la verdad? Evita enceguecerte u obsesionarte con una idea y no apliques la misma solución a todos tus problemas. Las miradas demasiado radicales te llevarán a equivocarte. Tus amigos te ayudarán a ver matices. No todo es blanco o negro. Géminis: Asumirás tu poder transformador y tomarás el control de tu vida. En el lecho estarás ardiente y lograrás derribar cualquier barrera. Además será un momento propicio para realizar transacciones comerciales. Combinarás intuición y coraje a la hora de negociar. Cáncer: Te enfrentarás a cosas gratas y no tan gratas en el campo del amor. Atravesarás por una variada gama de sensaciones. Ten cuidado porque tienes a ceder demasiado y a delegar el poder en el otro. Solo acepta la compañía de aquellos que te respeten. Leo: Tu cuerpo te está pidiendo un cambio de actitud. Si sientes dolores en la espalda o en la zona lumbar no dudes en consultar a un especialista. Quizás llegó el momento de renovar el colchón por otro de mejor calidad. Ocúpate de tu salud. Virgo: Si un ser amado te hirió necesitarás hacer una catarsis a través de las palabras. Te animarás a sacar a la luz capas tu personalidad que permanecían ocultas. Será un buen momento para que expreses tus talentos a través del canto o la escritura. Libra: Recordarás sucesos decisivos que tuvieron lugar en el pasado y se moverán tus emociones más profundas. Te conectarás con la energía de tus ancestros y te sentirás orgulloso de los valores honorables que te trasmitieron. Sentirás que desenterraste un tesoro. Escorpio: Busca la compañía de personas responsables y escucha la voz de la experiencia porque eso te ayudará a pensar de una manera más adulta. Has una lista de los tramites que tienes pendientes para ir resolviéndolos en orden de prioridad. Mantén tus documentos en orden. Sagitario: Provendrá ayuda económica o donativos por parte de tu familia. Ahora necesitas forjar las bases de una economía más sólida. Maneja tu capital con precaución y con una mentalidad de ahorro. Apela a tu sentido común a la hora de administrar tu dinero. Capricornio: Te sobrarán las fuerzas para dejar definitivamente atrás lo que ya no te sirve y tomar decisiones. Ya no puedes hacerte el distraído ¡Es tiempo que expulses de tu vida a las personas, a los hábitos y a las actitudes negativas! Estarás bien acompañado. Acuario: Atraviesas un período de reflexión y maduración interna así que olvídate de los compromisos sociales y ponte al día contigo mismo. No le temas a la soledad. Tendrás un ángel guardián que te apuntalará en los momentos difíciles. ¡Confía en tú poder espiritual! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Disfrutarás de las salidas con amigos y te relacionarás con una gama más variada de gente. Otras personas podrían aportar ideas y hacer que tus proyectos tomen un cariz más interesante. El intercambio incentivará tu espíritu de progreso.

