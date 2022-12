El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de diciembre ¡Ojo No vayas demasiado rápido ni te nubles con tus deseos porque podrías darte contra la pared. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 30 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que nos encontramos bajo los efectos de la Luna Creciente de Aries, así que nuestro espíritu emprendedor se exaltará y estaremos dispuestos a luchar arduamente contra cualquier obstáculo que se presente. Pero mi sugerencia es que no vayas demasiado rápido, ni te nubles con tus deseos porque podrías darte contra la pared. Piensa en los alpinistas que van ascendiendo poco a poco y que para poder llegar a la cima realizan un intenso entrenamiento previo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ESFUERZO DE FORMA CONSTANTE PARA ALCANZAR MIS PROPÓSITOS". Si hoy, 30 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo encararás tus relaciones románticas con una mentalidad radicalmente opuesta. Hay grandes posibilidades de que compres una vivienda o realices importantes reformas en el hogar. Además, llevarás a cabo un emprendimiento que involucrará a gran parte de tu familia. La Copa de la Suerte: 12, 15, 38, 53, 84, 99 Aries Sentirás un impulso muy fuerte hacia la independencia y, por eso, tenderás a chocar con personas muy tradicionales o controladoras. Pero, si actúas movido por la rebeldía corres el riesgo de equivocarte. Deberás evaluar con cuidado cualquier decisión importante. Tauro Es posible que padezcas algunas dolencias de difícil diagnóstico, de origen emocional en su mayoría y que provienen de conflictos no resueltos del pasado. Sentirás la necesidad de pasar tiempo a solas para reflexionar, reencontrarte contigo mismo y resolver temas pendientes. Géminis Participarás de actividades sociales en las que interactuarás con todo tipo de gente. Si quieres integrarte a tu grupo de amigos tendrás que vencer algunas emociones negativas como la crítica y la desconfianza. Antes que las rencillas personales, prioriza el bienestar conjunto. Cáncer Enfrentarás algunos obstáculos y demoras en tu vida profesional, especialmente por diferencias de criterio con tus colegas. El trabajo te alejará un poco de tu pareja, así que deberás buscar el equilibrio entre el tiempo que dedicas a tus ocupaciones y el que dedicas al amor. Leo Si buscas imponer tu punto de vista a los demás o decirles lo que tienen que hacer, solo lograrás generar fricciones. El peso de la rutina podría provocarte estrés o desanimo, así que te convendrá buscar alguna actividad fuera del trabajo que te resulte inspiradora y estimulante. Virgo Hoy podrían surgir obstáculos o demoras en asuntos de herencias, sucesiones, seguros y bienes compartidos. Además, podrías experimentar algunas inhibiciones y bloqueos a la hora de la intimidad. Recuerda que tú eres tu propia barrera, sáltala desde adentro. Libra Corres el riesgo de entrar en discusiones de pareja derivadas de asuntos domésticos. Será importante que superes esos mandatos familiares que te impiden alcanzar un estado de plenitud sentimental. Algunas relaciones que ya no te satisfacen "caerán por su propio peso" y las dejarás atrás. Escorpio La tensión y el agotamiento serán causados por el exceso de trabajo y las preocupaciones. Algunas molestias pueden perturbar tu rendimiento, así que deberás vigilar tu posición al sentarte o al dormir para evitar los dolores de espalda y las contracturas musculares. Sagitario Es posible que sientas que te faltan recursos para brillar de la manera que te gustaría. Pero recuerda que aquel que verdaderamente te ame sabrá reconocer tu esencia y te apreciará por lo que eres. En el ámbito romántico las actitudes mezquinas te jugarán en contra. Capricornio Las preocupaciones por temáticas familiares podrían traerte una baja en tu energía vital. En el hogar sentirás la necesidad de poner límites, pero deberás tomar conciencia de frustraciones vinculadas con tu pasado para no descargar tu enojo con personas cercanas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Los astros indican que es un momento para establecer puentes con el mundo que te rodea. Realizar caminatas por el vecindario será tu formula instantánea para salir del estado de abatimiento y melancolía. Los tiempos difíciles quedaron atrás, así que pon tu mente en positivo. Piscis Si intentas seguirles el tren de vida a tus amigos más pudientes podrías fundirte. Tampoco será conveniente poner tu dinero en inversiones poco seguras. Recuerda que sólo alcanzarás tus metas económicas a largo plazo con paciencia y sentido del ahorro.

