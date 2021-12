El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de diciembre Pronto las heridas del pasado sanarán. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 30 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido jueves, mi bella gente! Les cuento que hoy la Luna hará confluencias muy positivas con un extenso grupo de planetas y esto nos permitirá establecer vínculos mucho más profundos y humanos. Estarás dispuesto a ir a fondo en tus relaciones y a demostrar tu afecto con hechos concretos. Las heridas del pasado sanarán gracias a que primará la comprensión y la necesidad de transformación. Te darás cuenta de que si permaneces unido a los seres que amas es más fácil salir a flote. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI AMOR ES PROFUNDO Y ME AYUDA A VENCER CUALQUIER DIFICULTAD". Si hoy, 30 de diciembre estás de cumpleaños… Mantendrás tus emociones y tus deseos ocultos a los ojos de los demás y elaborarás estrategias para obtener lo que quieres. Serás muy cuidadoso a la hora de elegir con quien te relacionas y a quien le revelas tus verdaderas intenciones. La Copa de la Suerte: 20, 38, 45, 56, 84, 97 Aries: Tus ambiciones crecerán, enfrentarás importantes desafíos y superarás los momentos de crisis. No te dejarás deslumbrar por las apariencias y aceptarás la realidad, aunque esto signifique que debas renunciar a algunos caprichos. Tauro: El tránsito de la Luna por Escorpio que es tu signo opuesto incrementará la pasión y el deseo en tu relación de pareja. Si estás soltero te recomiendo que salgas y acudas a lugares donde puedas conocer gente nueva porque andará rondando cerca alguien perfecto para ti. Géminis: Se activará tu interés por tu salud y por tu alimentación. Será un buen día para planear un cambio de vida, dejar hábitos tóxicos o iniciar una dieta depurativa. Encarar una limpieza a fondo en tu casa te servirá para evacuar tensiones y reciclar la energía. Cáncer: Te alejarás de algunas personas que ya no te hacen bien y no permitirás que nadie tome ventaja de ti. Sorprenderás a los demás ya que al fin asumirás tú poder personal. Te esperan muchas propuestas románticas porque este cambio de actitud atrapará corazones. Leo: Es posible que recibidas huéspedes o implementes cambios sustanciales en tu hogar. Se incrementará el diálogo entre los integrantes de tu familia y habrá una actitud de mayor colaboración. Renovarás los acuerdos de convivencia y expresarás tus emociones más profundas. Virgo: Ahora muchos planetas están a tu favor y te traerán un día fascinante para reunirte con personas interesantes y mantener conversaciones que estimulen tu intelecto. Acepta cualquier propuesta que te aporte una mirada más profunda de la realidad y te permita aprender cosas nuevas. Libra: Podrías embarcarte en un negocio con un familiar o con asuntos vinculados a inmuebles. Haz uso de tus habilidades comerciales y explota tu talento en el campo de las finanzas. Arma una estrategia que te permita obtener mayores ganancias con menos esfuerzo. Escorpio: Las influencias benéficas de los planetas traerán intercambios positivos y estimulantes. Tus dones naturales se potenciarán y los que te rodean se sentirán a gusto a tu lado. Una perfecta sincronía hará que halles la compañía perfecta. Inaugurarás una nueva etapa. Sagitario: Tu vida espiritual cobrará mayor importancia. Te sugiero que hagas pequeñas pausas durante el día para estar a solas contigo. Te llegarán mensajes transcendentes a través de sueños y se potenciarán tus poderes psíquicos. Salda las cuentas del pasado para sanar tus heridas. Capricornio: Notarás un mayor movimiento e interacción. Podrías obtener ganancias gracias a las conexiones sociales que establezcas. Con una actitud persistente y persuasiva lograrás imponer tus ideas sin que los demás opongan resistencia. Un encuentro con un amigo restaurará tu humor. Acuario: Las configuraciones planetarias favorecerán los ascensos y los avances en el plano profesional. Los esfuerzos que realices darán sus frutos y si te lo propones lograrás alcanzar un mejor nivel de vida. Un benefactor anónimo preparará el terreno para tu triunfo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Lucharás por aquello que crees más justo y defenderás a capa y espada tus convicciones. Personas con experiencia te indicarán el camino para que puedas encauzar tus ideales, conseguir tus metas y transformar tu mundo. Acepta los regalos que te trae la vida.

