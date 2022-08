El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de agosto Muestra a los demás tu versión más bella y encantadora. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 30 DE AGOSTO ¡Feliz martes, mi gente linda! Les cuento que hoy celebramos el día de Santa Rosa de Lima, patrona de América. Además, cerramos el mes con la magia de la Diosa Africana Yemayá, que simboliza la creación. Recomiendo realizar una noche de acción de gracias honrándola con vino y flores de azucena. Por otro lado, el panorama astrológico será muy benéfico para los vínculos románticos debido a que la Luna transitará por Libra, así que te recomiendo que muestres a los demás la versión más bella y encantadora de ti mismo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY BIEN PREDISPUESTO PARA RELACIONARME Y ECONTRARME CON EL OTRO". Si hoy, 30 de agosto, estás de cumpleaños… Tu situación económica mejorará, el dinero ingresará más de lo habitual y hasta podrías recibir ayuda financiera o regalos. A nivel profesional pisarás cada vez más fuerte y te abrirás hacia nuevos mercados. En el afán de progresar estarás dispuesto a trabajar sin respiro. La Copa de la Suerte: 9, 24, 29, 41, 57, 72 Aries: En el amor estará todo bien y continuarás viviendo una etapa muy romántica. Si existía algún desencuentro con tu pareja, se solucionará gracias a tu actitud conciliadora. Si estás solo alégrate porque estarás especialmente preparado para encontrar a la persona más compatible. Tauro: Te interesarán los asuntos de salud y sentirás deseos de comenzar a hacer ejercicios o una dieta balanceada. Te vendría muy bien salir a caminar algunos minutos cada día, probablemente si lo haces en compañía de alguien te resulte más fácil vencer la flojera. Géminis: En los romances, si quieres seducir no fracasarás. Llegó el momento de potenciar tu capacidad de persuasión para derribar las resistencias de esa persona que tanto te interesa. Aprovecha para mejorar tu aspecto estrenando un corte de pelo o un nuevo maquillaje. Cáncer: Será un día favorable para llegar a acuerdos con tu familia ya que habrá una buena disposición para superar posibles diferencias, dejar egoísmos de lado y pensar en el beneficio de todos. Abrirás el cajón de los recuerdos y recuperarás el contacto con personas del pasado. Leo: Participarás de conversaciones en los que habrá un intercambio fluido de ideas y se activará la comunicación en todas sus formas. Lograrás expresarte con facilidad y de una manera muy diplomática, así que aprovecha para concertar entrevistas de trabajo o citas románticas. Virgo: Los temas de dinero estarán en primer plano y será un tiempo propicio para concebir nuevas sociedades comerciales o para abrir el panorama de negocios. Piensa que estás en un período de siembra a la hora de invertir tu capital. Libra: Disfrutarás de la vida al máximo ya que en este día te acompañará una influencia astral muy positiva. Será buen momento para relacionarte socialmente con personas que te resulten interesantes. Todo lo que hagas tendrá un toque de encanto y buen gusto. Escorpio: Será un buen día para que realices tareas humanitarias porque ahora actuarás pensando en el beneficio de los demás. Sin embargo, deberás cuidarte para no sobrecargarte con compromisos ajenos. Pídele a tus seres de luz que te ayuden a cumplir tu misión espiritual. Sagitario: Lograrás mostrarte en tu círculo social con todos tus matices. Aprovecha para cuidar tu imagen, iniciar un tratamiento de belleza y para exponerte al público. Un grupo de personas te propondrá iniciar actividades en conjunto y encarar proyectos creativos. Capricornio: Tu imagen pública será muy importante a la hora de negociar o de avanzar en tu profesión. Asumirás una actitud considerada y amable en el trato con los demás y gracias a esta capacidad podrás aspirar a puestos de mayor prestigio y autoridad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Una persona de otra región te abrirá una puerta y un nuevo camino se desplegará ante ti. Si estabas planeando un viaje o unas vacaciones llegó el momento de darle los toques finales a los preparativos. Los tramites de inmigración y los asuntos legales se agilizarán. Piscis: Si alguien te atrae mantente alerta porque de lo contrario podrías quedar fuera del juego y perder una oportunidad de intimar. Cuando estés entre las sábanas, sigue tus ocurrencias y renuncia a las vacilaciones. Deja atrás los temores que te impiden entregarte en plenitud.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.