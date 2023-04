El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de abril La clave del triunfo para hoy es recordar que tu intelecto es tu recurso principal ¡sácale provecho y a funcionar esas neuronas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 30 DE ABRIL Hoy la Luna transitará por el signo de Virgo, desde donde hará un trígono con Mercurio, así que nos pondremos muy prácticos y resolutivos, y nuestra mente y cuerpo estarán en una sincronía perfecta. Recuerda que tu intelecto es tu recurso principal, así que pon en funcionamiento tus neuronas y elabora un plan para mejorar tu nivel productividad. Si necesitas comprar provisiones, herramientas o artefactos de uso doméstico busca precios porque habrá buenas ofertas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PRESTO ATENCIÓN A LOS DETALLES" . Si hoy, 30 de abril estás de cumpleaños… Pensarás más detenidamente los pasos que vas a dar con el fin de lograr un mayor grado de precisión y de prevenir errores. También te replantearás la relación con un hermano y considerarás la posibilidad de llevar a cabo una mudanza importante. La Copa de la Suerte: 5, 13, 20, 23, 58, 95 Aries: Los temas alimenticios cobrarán muchísima importancia ya que tomarás consciencia del significado de esa frase tan cierta "somos lo que comemos" Te recomiendo que te informes sobre dietas a base de frutas y verduras y que saques turno con un nutricionista. Tauro: Estarás más mental, comunicativo y reflexivo, y te darás cuenta que en las cuestiones del corazón es conveniente tener un discurso coherente. Si estás soltero es probable que te debatas entre dos propuestas, pero no debes apurarte a definir. Disfruta de la variedad. Géminis: Algunos parientes que pasaron a otros planos te harán llegar un mensaje luminoso que reconfortará tu alma. Tendrás una actitud muy servicial con tus familiares, ya que ayudarlos te hará sentir útil. Los desencuentros pasados quedarán en la historia. Cáncer: Te darás el lujo de conversar con personas con un elevado nivel de consciencia que te brindarán opiniones muy valiosas. Caerás en cuenta de que cuanto más variada es la gama de puntos de vista, más ricas son las conclusiones a las que puedes llegar. Leo: Alguna persona por la que sientes admiración te brindará su apoyo, así que te sentirás lo suficientemente cubierto como para hacer algunas nuevas adquisiciones. A la hora de comprar, fíjate en los detalles, ya que tienes derecho a hacer valer el capital invertido. Virgo: Una vibración de abundancia y buenaventura te enseñará a dejar de lado las preocupaciones insignificantes para disfrutar de la vida. Te darás cuenta de que nuestro tránsito por este planeta tiene un plazo limitado y que debemos hacerle honor siendo felices. Libra: Cavarás en las profundidades de tu interior para pulir algunas características de tu personalidad que ya no te sirven. Una vez que sacudas el polvo, descubrirás una piedra preciosa que se mantenía oculta. Incorporarás una útil lección espiritual: eres capaz de transformarte. Niño Prodigio Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Escorpio: Participarás de eventos sociales y actividades grupales en los que conocerás seres que apreciarás como verdaderos diamantes en bruto. Disfrutarás de la interacción y te beneficiarás del aporte de cada persona. Descubrirás el gran valor de la amistad. Sagitario: Hoy la vida te premiará con uno de los mejores galardones que es alcanzar los objetivos que te has propuesto. Aunque llegarás alto adoptarás un perfil bajo y te mostrarás especialmente agradecido con aquellos que te ayudaron en el camino de ascenso. Capricornio: Nada te proporcionará más satisfacción que encarar la vida como un escenario ideal para el aprendizaje. Comprobarás que en la medida que avanzas irás incorporando nuevos conocimientos. Si tienes hijos priorizarás su educación y te empeñarás en trasmitirles lecciones valiosas. Acuario: Sexo y afecto se combinarán en una fórmula perfecta y tu hogar se transformará en una especie de jardín del edén. Te darás cuenta que acondicionar la alcoba con velas, flores, sonidos y aromas te ayuda a mejorar tu performance. Piscis:A la hora de hablar serás mucho más cálido y eso propiciará un clima de encuentro. Te darás cuenta que de que cuando en el diálogo prima la buena intención se generan efectos positivos palpables. Si estás soltero podrías conocer a alguien en un parque, restaurante o centro comercial.

