El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de abril ¡Se acerca un eclipse solar! Se desatarán algunas crisis que te llevarán a cuestionar tus creencias. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 30 DE ABRIL ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente! Les cuento que hoy habrá vibraciones intensas porque tendremos un Eclipse Solar Parcial en Tauro que estará muy influenciado por Urano, un planeta desestabilizante. Gracias a esto se desatarán algunas crisis que te motivarán a replantearte muchas cosas sobre tus creencias y escala de valores. Recuerda que las cosas materiales están para cubrir nuestras necesidades y no para esclavizarnos. Simultáneamente Venus y Júpiter se unirán en Piscis convidándonos a ser generosos y caritativos con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO TODO LO QUE NECESITO Y DEJO IR LO QUE YA NO ME SIRVE". Si hoy, 30 de abril estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar harás una renovación muy importante que impactará en las distintas áreas de tu vida. Te tomarás las cosas más a la ligera en lugar de estar cargando con tantos mandatos. En el amor tus expectativas se verán colmadas. La Copa de la Suerte: 7, 20, 33, 48, 67, 92 Aries: En este Eclipse te darás cuenta de que la vida pasa demasiado rápido y que no te estás concediendo suficientes momentos de placer. En el plano de las finanzas ahora no pidas garantías. Si estás pensando en emanciparte monetariamente aprovecha ahora. Tauro: El Eclipse en tu signo potenciará al máximo tu intuición y usarás tu "sexto sentido" para descubrir nuevas oportunidades de negocios. En el amor serás más desprejuiciado, pero ten cuidado y no pongas en peligro tu relación estable, si la tienes. Géminis: Este Eclipse te anunciará que es hora de que saldes las cuentas pendientes de tu pasado. Hasta que el panorama se vuelva más claro evita realizar gastos importantes. En el amor te sugiero que no seas posesivo y respetes la libertad del prójimo. Cáncer: En este Eclipse tu energía estará puesta en los proyectos a futuro. Si las circunstancias difieren de tus planes no te sobresaltes ¡dale la bienvenida a los cambios! En las actividades grupales será importante que le des valor a la participación y la acción conjunta. Leo: En este Eclipse sorprenderás a todos con tus actitudes originales y vanguardistas. Muchas personas te tomarán como un referente de la "nueva era". Tu vida profesional dará un giro de 180 grados, desarrollarás tus capacidades al máximo y lograrás reconocimiento. Virgo: En este Eclipse conocerás a personas de otras regiones. Tú siempre trabajas mucho así que aprovecha para cambiar la perspectiva y asomar la cabeza a otras realidades. Será fundamental que te pongas positivo y que des un giro si las circunstancias lo requieren. Libra: El Eclipse te dará la oportunidad de explorar en tu interior para conocer tus miedos, así como tus fortalezas. Es tiempo de que dejes atrás las etiquetas, prejuicios e inseguridades que te impiden transformarte. Tomarás decisiones sobre el manejo de tus finanzas. Escorpio:Este Eclipse marcará un momento de renovación en tus relaciones. Personas con un enfoque progresista te acercarán ofertas de negocios y también recibirás más de una propuesta romántica. Aprovecha para generar nuevas alianzas y probar otras formas de relacionarte. Sagitario: Este Eclipse se presentará ideal para que te ocupes de tu cuerpo y tu salud. Si estás con exceso de peso ponle un stop a la glotonería. Podrías alimentarte de una manera más liviana o ponerte a hacer ejercicio para reactivar tu organismo. Capricornio: Este Eclipse te pondrá más rebelde y travieso, tendrás ganas de pasarla bien sobre todas las cosas, y disfrutarás de todo lo que sea juego y recreación. Podrías aprovechar para dedicarte al canto o para tomar clases de danzas ¡saldrá a la luz tu genio creativo! Acuario: El Eclipse pondrá en primer plano las cuestiones de índole privada. Podrías comenzar un proyecto de construcción o hacer reformas en tu casa. Es posible que realices una reunión con familiares para poner en orden asuntos relacionados con el dinero o las propiedades. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: En este Eclipse tus pensamientos andarán muy rápido y buscarás rodearte de personas con mente abierta. Te recomiendo que en todas las conversaciones que entables vayas directo al grano y que establezcas pautas claras de dialogo. No pierdas tiempo en palabras inútiles.

