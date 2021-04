El Niño Prodigio: Horóscopo para el 30 de abril Tendrás una visión más panorámica de las situaciones de tu vida; mantente positivo ante los cambios. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 30 DE ABRIL ¡Feliz viernes, mi bella gente! Les cuento hoy el Sol hará una conjunción exacta con Urano que te dará una visión panorámica de tu situación y de la de tu entorno. Muchas personas en todo el mundo tendrán revelaciones y muchas conciencias se despertarán luego de un largo periodo de sueño. Estas influencias también estimularán tu creatividad y reactivarán tu potencial. Descubrirás que tienes mayores posibilidades de avanzar si te agrupas con otros. Mira con buenos ojos los cambios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA SOLIDARIDAD ME AYUDA A PROSPERAR Y A SUPERARME". Si hoy, 30 de abril, estás de cumpleaños… Hoy estarás rodeado de amigos que te aportarán renovación y te provocarán una montaña rusa de sensaciones. Te animarás a quitarte algunos prejuicios de encima y te lanzarás a vivir experiencias diferentes. Será un momento de gran placer y liberación. La Copa de la Suerte: 25, 39, 48, 63, 94, 97 Aries Por la mañana recibirás buenas noticias del extranjero o tendrás un contacto positivo con una persona de otra región, cultura o etnia. Por la tarde tus responsabilidades irán en aumento y es posible que un miembro de tu familia cuestione tus decisiones. No pierdas la paciencia. Tauro La mañana será clave para que, de una vez por todas, te quites esa espina que te está molestando. Por la tarde, podrías tener novedades en relación a tus trámites de inmigración o recibir noticias de tierras lejanas. Antes de actuar examina tus opciones. Géminis Comenzarás el día con el pie derecho porque alguien de tu entorno tendrá un gesto generoso que mejorará tus perspectivas. Por la noche pensarás en diferentes opciones para ampliar tus recursos. La ayuda financiera que estás buscando quizás provenga de un familiar. Cáncer Si puedes, comienza el día yendo a dar una vuelta por el parque o haciendo una rutina de ejerciciospara liberar al cuerpo de cualquier registro tenso. Por la tarde sentirás deseos de pasar más tiempo con tu pareja. Si estás soltero saldrás a la conquista. Leo Por la mañana podrías aprovechar para pasar un rato con tus retoños o los niños de tu familia. Por la tarde cambiará el panorama planetario y podrías sentirte un poco irritable. Busca una válvula de escape para canalizar tus emociones acumuladas. Virgo Hoy te sentirás pleno y estarás conectado con el momento presente. En el plano sentimental reforzarás tu nivel de compromiso y demostrarás tu amor con gestos concretos. Si tienes hijos, les dedicarás más tiempo y les trasmitirás algunas lecciones de vida. Libra Alguien de tu entorno te hablará con gran sinceridad y conseguirá trasmitirte una energía muy cálida a través de sus palabras. Por la tarde, buscarás privacidad, pero las obligaciones y exigencias podrían colarse en tu hogar, así que ármate de paciencia. Escorpio Recibirás una ayuda o un ingreso extra que no tenías previsto, así que te sugiero que, si puedes, celebres las buenas nuevas haciéndote un auto regalo. Por la tarde alguien intentará darte lecciones de vida o imponerte su moral ¡no te exasperes! Sagitario Algunas decisiones de tu pareja o tu socio reactivarán tu economía. Si te mueves por tu cuenta, podrías recibir dinero de un familiar o algún tipo de financiamiento. Si estás por rentar una casa o tramitando una hipoteca surgirán novedades. Capricornio Iniciarás este día con el pie derecho gracias a una corriente de positividad que te protege. Por la tarde la Luna ingresará en tu signo reforzando tus cualidades prácticas y tu carácter trabajador. Será un momento propicio para que emprendas un nuevo proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Un amigo te dará un consejo muy sabio que debes escuchar y atesorar. Por la tarde se producirá un cambio de Luna que te motivará a buscar algunos espacios de retiro y reflexión. Será un momento oportuno para que pongas en orden tus emociones. Piscis Tus amistades te ofrecerán respaldo y te apoyarán en tus nuevos proyectos. Mirarás hacia el futuro con determinación y estarás dispuesto a perseverar para concretar tus sueños. Sabrás aprovechar los consejos y el aporte de los seres que están a tu alrededor.

