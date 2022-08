El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de septiembre Tu ánimo aventurero te llevará a recorrer nuevos caminos y ampliar tu visión del mundo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz sábado, mi bella gente! Les cuento que la Luna transitará por Sagitario y hará una oposición partil con Marte en Géminis, por eso será un día en el que habrá mucha gente trasladándose y definiendo temas migratorios. Si están con un emprendimiento turístico aprovecha para impulsarlo y difundirlo. Tu ánimo aventurero te llevará a recorrer nuevos caminos y a ampliar tu visión del mundo. Mi consejo es que no trates de imponer tu verdad y que te atrevas a cuestionar algunas creencias que tomas como palabra santa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIVO EXPERIENCIAS QUE ME APASIONAN Y ME PERMITEN APRENDER". Si hoy, 3 de septiembre estás de cumpleaños… Será un ciclo favorable en lo concerniente al dinero, las propiedades y los bienes familiares. Además, preferirás los contactos más íntimos con tus parientes o amigos más cercanos. En lo afectivo el pasado y las experiencias compartidas tendrán mucho peso. Pon todo en la balanza. La Copa de la Suerte: 1, 21, 43, 63, 67, 92 Aries: Estarás con mucho entusiasmo y encontrarás una manera de encauzar tus ideales. Ahora tus actos concordarán con tus creencias y levantarás las banderas de aquello que consideras justo, aunque algunos choquen con tu manera de pensar. Si entras en debates evita las agresiones verbales. Tauro: En tu alcoba actúa con energía y demuestra todo tu interés, entrégate como tú sabes y hazle conocer a tu acompañante tus cualidades ocultas. Tendrás la chance para descubrir las fantasías más osadas y calientes. Permite que la fuerza del deseo emerja. Géminis: Se presentarán importantes avances en el escenario sentimental y obtendrás aceptación si vas directamente al grano. Aprovecha para un reencuentro, pero debes ser tú quien tome ventaja para generarlo e incentivarlo mediante una llamada o una iniciativa oportuna. Cáncer:Tu atención se orientará hacia los quehaceres domésticos, la vida cotidiana y las cuestiones de salud. Comienza una dieta que sea más beneficiosa para tu organismo porque tu signo tiene la tendencia a ingerir demasiadas grasas, cosas dulces y alimentos con harinas. Leo: Tu deseo de auto expresión será muy alto y todos tus proyectos creativos obtendrán un impulso extra de energía, también te atraerán los deportes competitivos. Aflorará tu parte más espontánea y canalizarás tus sentimientos sin medir ni calcular las consecuencias. Virgo: Tu mundo afectivo tomará mayores dimensiones y preferirás alejarte de las exigencias del mundo externo para refugiarte en los brazos de los que te quieren. Deberás poner un límite a quien esté invadiendo tu intimidad. Recuerda que tú decides quien forma parte de tu vida privada. Libra:Será un día favorable para dedicarte al estudio o comenzar una búsqueda espiritual. También tomarás la iniciativa para conectarte con el extranjero y con personas de culturas diversas. Apuesta a tus ideas, pero evita las posturas demasiado fanáticas. Escorpio: Enfocarás tus esfuerzos en el área comercial e implementarás diferentes estrategias para aumentar tus recursos económicos, pero antes de tomar riesgos estudia el terreno. Reajusta tu presupuesto ya que en los últimos tiempos has gastado de más. Sagitario: Personas muy dinámicas y activas podrían proponerte algún emprendimiento en conjunto. Te sugiero que antes de tomar una determinación clarifiques tus intenciones y evalúes muy bien lo que quieres para tu vida. Tú sabes mejor que nadie lo que es mejor para ti. Capricornio:Estarás más vulnerable a los impactos externos, así que será aconsejable hacer una pausa ya que el exceso de actividad podría desgastarte o alterarte. Escucha los mensajes que te llegarán a través de sueños, frases sueltas o encuentros "casuales" porque tu intuición estará potenciada. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tendrás la posibilidad de abrir un nuevo espectro de posibilidades en tu vida, te lloverán invitaciones para salir, divertirte y conocer gente nueva. Las salidas en grupo te energizarán y te encontrarás estimulado por tu círculo social. Entablarás amistad con alguien que te inspirará confianza. Piscis: Dejarás atrás tu habitual timidez para mostrarte como una persona que persigue sus ambiciones. Deberás hacer frente a varias obligaciones tanto a nivel laboral como familiar y podrías sentirte demasiado exigido. Cuídate de no descargar tu nerviosismo con las personas cercanas.

