El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de octubre Esta semana se conmemora a San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales. El Niño Prodigio te dice cuál es el animal con características más parecidas a las tuyas, según tu signo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 3 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz inicio de semana! Les cuento que esta semana conmemoramos a San Francisco de Asís, el Santo Patrono de los animales, por eso te diré cuál es el animal con características más parecidas a las tuyas. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries: Al igual que el Tigre eres rápido y feroz, y te mueves de una manera completamente independiente. Además, tú compartes con este admirable animal su instinto cazador. Eres un ser salvaje, heroico y valiente que no acepta ser reprimido o domesticado. Tauro: El animal que mejor refleja tus características es el Toro y esto se debe a que es sumamente lento y pacífico, pero a la vez, dueño de un enorme poder. Cuesta mucho que salga del letargo pero si es empujado a la acción avanza con una potencia arrolladora. Géminis: Este bello animal, al igual que tú, es colorido y simpático, y la gente se divierte mucho con él. El Loro se destaca entre todos los pájaros por ser sociable y muy inteligente. Además, es un excelente trasmisor de mensajes e imitador de las voces humanas. Cáncer: El Conejo está asociado a tu signo porque es sumamente fértil y se caracteriza por su capacidad reproductora. Al ver este animalito los niños sienten ternura y deseos de acariciar su pelaje suave. También, como tú, es un tanto asustadizo y se altera con facilidad. Leo: No hay otro animal que represente más fielmente a tu signo que el León que, como es bien sabido, es el rey de la selva. Al igual que tú, por su sola presencia ejerce un enorme poder, respeto y autoridad. Este animal es dueño de una dignidad admirable. Virgo: Al igual que tú el Zorro es astuto, analítico y sumamente ágil mentalmente. Una de las cualidades más admirables de este animal es que, en lugar de valerse de la fuerza para conseguir lo que quiere, recurre a la inteligencia y elabora estrategias. Libra: El Cisne, al igual que tú, se distingue por su elegancia, refinamiento y sofisticación. También está vinculado con el más puro ideal romántico y fue representado, a lo largo de la historia, en numerosas pinturas y obras de arte con la intención de evocar y trasmitir belleza. Escorpio: Por supuesto que estás asociado con el Águila que, por su rapacidad y estrategia, es capaz de cazar una presa, aunque esta sea mucho más pesada que él. Otra de las cualidades que compartes con este poderoso animal es la agudeza de miras. Sagitario: Amas con locura al Caballo porque representa de la manera más fiel tu espíritu libre. Expertos en el arte del desplazamiento desde tiempos inmemoriales ayudan a otros seres a llegar a destino. Además, estos animalitos, establecen una jerarquía de dominio sin violencia. Capricornio: Dicen que el Cocodrilo custodia y guarda los antiguos conocimientos del mundo. Este honorable animal es dueño de una gran perseverancia y es implacable a la hora de defender su territorio. Cuando fijan su mirada en una presa no se detendrán hasta someterla. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Al igual que la Luciérnaga tú eres un ser ágil y brillante y un portador de esperanza. Este espécimen extraordinario nos recuerda que hasta en la noche más oscura hay una vibración lumínica que nos permite ver la realidad que nos circunda. Piscis: Al igual que tú el Delfín es sinónimo de empatía, intuición y amor verdadero. Hay innumerables historias en las que estos animales cumplieron un rol de protección y hasta de salvación de los hombres que navegaban los mares, demostrando un nivel de sensibilidad enorme e incomparable. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 47, 54, 75, 83, 89 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

