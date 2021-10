El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de octubre Aprovecha este tiempo para incorporar hábitos saludables a tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 3 DE OCTUBRE ¡Mi bella gente, feliz domingo! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Virgo, así que será una magnífica ocasión para que te ocupes de las tareas cotidianas y de tu bienestar físico. Quiero que aproveches para incorporar hábitos saludables y te alimentes de una manera mucho más natural. Además, Venus hará un sextil muy poderoso con Plutón y esto hará que vivas momentos muy intensos en el plano sentimental y que la persona que amas te confiese sus secretos más recónditos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME PURIFICO Y SANO CUALQUIER HERIDA FÍSICA O EMOCIONAL". Si hoy, 3 octubre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar todo indica que pisarás fuerte y estarás muy emprendedor. Atraerás la compañía de seres magnéticos que te ayudarán a explorar tus deseos ocultos. Tus relaciones amorosas se volverán muy intensas y te incitarán a profundizar. La Copa de la Suerte: 9, 24, 38, 50, 69, 83 Aries: La Luna te inspirará a atender tu salud y proporcionarte mayores cuidados físicos. Puede ser una excelente oportunidad para que empieces a practicar una rutina de ejercicios porque esto te permitirá purificar el organismo y optimizar su funcionamiento. Tauro: Lo que podría comenzar como una propuesta sentimental inofensiva o medianamente interesante podría continuar como una profunda atracción capaz de transformar al cien por cien tu realidad amorosa. Cuidado porque estás con una vibración más intensa de lo que parece. Géminis: Las lunaciones pondrán en primer término las relaciones familiares y tendrás la necesidad de pasar más tiempo en tu hogar. Será un buen momento para conectarte con tus mascotas, tus plantas o para practicar esos rituales cotidianos que tanto te estabilizan ¡echarás raíces! Cáncer: Realizar caminatas por el parque, visitar un sitio que te interese o incluso cultivar el hábito de la lectura te ayudará a distenderte. Nunca es tarde para instruirse y aprender cosas nuevas. Ten en cuenta que a veces los pequeños cambios significan mucho. Leo: Hoy los temas de dinero adquirirán un papel principal. Aprovecha para planificar tu economía y para revisar detenidamente el presupuesto con el que cuentas este mes. Ordenarte te ayudará a administrar tus recursos de una manera más eficiente. Virgo: La Luna transitará por Virgo exaltando tú eficacia y maximizando tu nivel de operatividad. Sentirás que cuentas con un buen caudal de energía y tendrás el impulso natural de ayudar y ponerte al servicio, pero no descuides tus propios intereses. Libra: Hasta el ser más sociable cada tanto necesita volverse un poco ermitaño. Trata de estar en soledad para reflexionar sobre los sucesos que se desencadenaron últimamente. Si te concentras lo suficiente podrás atar cabos sueltos y unir las piezas del rompecabezas. Escorpio: Ahora necesitas salir del candelero para disfrutar de un momento de distinción junto a esas personas con las que puedes mostrarte tal cual eres sin hacer ningún show. Llama a tus amigos porque se mostrarán serviciales y dispuestos a ayudarte en todo. Sagitario: Sacrificarás momento de ocio y te concentrarás en cumplir con los compromisos que te quedaron pendientes. Tu actitud responsable te ayudará a lograr aquello que tanto ambicionas. En los momentos de mayor exigencia recibirás ayuda de otras personas. Capricornio: Sentirás deseos de ampliar tus circuitos de influencia. Llegarán a tu vida personas muy preparadas, experimentadas y especializadas que sabrán guiarte y aconsejarte. Será un momento propicio para crear contactos en el extranjero, hacer viajes y planificar estudios superiores. Acuario: Tu vida sexual se volverá más intensa y afloran aspectos de ti mismo a la superficie que hasta ahora desconocías. Ir de a poco en lecho sin saltearte ningún paso te ayudará a mejorar la calidad de tus encuentros íntimos y llegar al perfecto clímax. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Recuerda que los vínculos duraderos no se forjan de un día a otro o se establecen por arte de magia. En tus relaciones no olvides poner tu grano de arena y recuerda que para que las cosas funcionen es necesario que haya predisposición de ambas partes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.