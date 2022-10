El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de noviembre Es tiempo de sanar heridas a través del perdón, la empatía y la compasión. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que en este día habrá seis planetas en signos de agua, así que estaremos inmersos y zambullidos en el universo inconmensurable de nuestras emociones. Será una ocasión ideal para que nos entrelacemos, nos fusionemos y nos conectemos profundamente con otros seres. Recuerda que todas nuestras almas están unidas y que cada uno de nosotros es como una gota dentro de un océano infinito. Sanemos nuestras heridas a través del perdón, la empatía y la compasión. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO EN UN MANANTIAL DE AMOR". Si hoy, 3 de noviembre estás de cumpleaños… Los astros te presentarán un maravilloso panorama afectivo. Durante este ciclo estarás dispuesto a bajar la guardia, tus modales serán mucho más dulces y recuperarás el romanticismo que habías perdido. Te consagrarás al cuidado de tus hijos y si no los tienes dejarás que aflore tu niño interno. La Copa de la Suerte: 7, 35, 39, 56, 74, 88 Aries Hoy te interesarás por los temas metafísicos y espirituales. Por otro lado, aflorarán tus sentimientos más compasivos y sentirás deseos de brindar tu ayuda desinteresadamente a las personas que te rodean. De todas formas, mantente atento para que nadie se aproveche de tus buenas intenciones. Tauro Tu vida social se multiplicará y disfrutarás de salidas, eventos y actividades grupales donde surgirán toda clase de oportunidades. Estarás envuelto en una vibración amigable y solidaria. Te conectarás con personas muy sensibles e imaginativas que te ayudarán a disolver barreras. Géminis Brillarás en tu actividad y obtendrás el reconocimiento de tu entorno social. Sentirás satisfacción al realizar tu labor y entusiasmo ante las perspectivas de desenvolvimiento que se abrirán ante ti. Personas influyentes aparecerán en tu vida contagiándote su prestigio y popularidad. Cáncer Será un día favorable para que amplíes tus horizontes culturales. Te plantearás como opción realizar algún tipo de formación con el fin de crecer y evolucionar. Confía en tu sexto sentido a la hora de resolver trámites de inmigración o asuntos legales. Leo Recibirás herencias, regalos e ingresos extra de mano de otras personas. Busca asesoramiento financiero para saber dónde invertir tu dinero. Es posible también que te llegue alguna información secreta y que tengas que mantener reserva sobre algunos asuntos. Virgo Ahora tu actitud será más condescendiente que en otras ocasiones así que, si tienes un desencuentro con alguna persona o existen desavenencias en alguna sociedad, será un buen momento para zanjarlas. Sentirás atracción por alguien que conocerás en medio de la multitud. Libra Aunque te cause pereza, incorpora a tu rutina la práctica de ejercicio y renueva tus energías tomando clases de baile o haciendo natación. Dedícate también a ordenar tu casa o lugar de trabajo, te recomiendo que inviertas en una fuente de agua portátil para armonizar los ambientes. Escorpio Los cuerpos celestes te harán rejuvenecer, divertirte y jugar con la inocencia de un niño. Se dará la ocasión ideal para quitarte el miedo a la vulnerabilidad y para mostrarle a esa persona que tanto te interesa quién eres en realidad. Date permiso para ser feliz. Sagitario Disfrutarás de momentos muy emocionantes en el ámbito del hogar. Llegó el momento de hospedar seres queridos y de darles la bienvenida a nuevos miembros en la familia. Además, te emocionarás mucho evocando recuerdos de la infancia. Capricornio Tendrás una variedad de encuentros en los que el diálogo y el intercambio de ideas te conectarán con el otro. Te resultará más fácil comunicar tus sentimientos y esas vivencias internas que normalmente reservas para ti. Además, leer y estudiar alimentará tu espíritu. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario En lo que respecta a tu economía comenzarás a cosechar los frutos de lo que sembraste últimamente. Gracias a tu energía positiva recibirás beneficios en el plano material y administrarás mayores sumas de dinero. Compartirás tu prosperidad con seres menos favorecidos. Piscis Las inconsistencias y los temores inconscientes serán tu principal limitación a la hora de abrirte caminos, así que quítate de la mente la idea de que algo malo puede pasar y anímate a pedirle un poco más a la vida. Deja que te guie tu sexto sentido.

