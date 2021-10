El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de noviembre ¡Cuidado! No ventiles tus cuestiones privadas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 3 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Mercurio y hará un trígono con Júpiter. Es posible que conozcas mucha gente de diferentes procedencias e intercambiarás mucha información. Serás invitado a reuniones sociales y tendrás acceso a diversos grupos. Pero a la hora de abrir las puertas de tu mundo evalúa a los seres que tienes en frente porque puede haber alguien con intenciones ocultas. No ventiles tus cuestiones privadas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "GENERO VÍNCULOS CONFIABLES". Si hoy, 3 noviembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo percibirás que los asuntos económicos funcionan de mil maravillas y que muchos de los proyectos y negocios que comenzaste en el pasado comienzan a ser productivos. Habrá un flujo permanente de dinero y esto te permitirá viajar y comprarte cosas caras y lujosas. La Copa de la Suerte: 2, 33, 58, 75, 86, 92 Aries: La influencia planetaria del día hará que tu sector del amor se vea muy beneficiado. Si tienes pareja, entonces estará feliz gracias a tu romanticismo. En caso de que estés soltero, entonces hablarás con mucha claridad y esa será la clave para lograr conversaciones muy profundas. Tauro: Hoy te enfocarás en transitar nuevos horizontes y sentirás muy palpable la oportunidad de renovarte en tu especialidad. Te propondrás nuevas metas de trabajo y contarás con la protección de alguien influyente para obtener ese puesto con el que tanto sueñas. Géminis: Las estrellas te ponen frente a gratas sorpresas en el amor. Ahora necesitas vivir a pleno cada segundo de tu vida y dejar tu marca especial en el mundo, pero también será importante que fortalezcas tus valores para llegar a buen destino. Cáncer: Eres muy sensible y quieres brindarles a los demás tu ternura, pero tiendes a proteger demasiado a las personas que quieres. Recuerda que los demás también son capaces de tomar sus propias decisiones y que necesitan espacio para moverse en libertad. Leo: Tu vida estará llena de mucho movimiento y tendrás la oportunidad de divertirte en cualquier espacio del día. Cultiva una buena presencia y tus dotes de comunicación para que se abran las puertas. Si quieres entablar un buen diálogo, hazlo de una manera amable. Virgo: Tu brillante desempeño impactará positivamente en tu economía. Tus habilidades serán apreciadas y bien remuneradas, y notarás que mejora el flujo del dinero. Si trabajas en relación de dependencia posiblemente cobres horas extras o recibas un aumento de salario. Libra: Luego de haber logrado importantes conquistas personales, volverás a conectarte con la alegría y la satisfacción. Será una ocasión perfecta para comprarte una prenda de vestir lujosa y salir a celebrar tus logros conseguidos. Te sentirás con el ánimo muy elevado ¡Aprovecha! Escorpio:Hoy los vínculos afectivos del pasado cobrarán una enorme importancia. Apóyate en la sabiduría que te han dejado las experiencias vividas y conéctate con tu ser esencial. También pide ayuda a los seres de luz para mantener la fe y el equilibrio interior. Sagitario: Tu inspiración estará elevada, pero a la hora de bajar a tierra tus sueños podrían parecer más difíciles de alcanzar. Confía en tus amigos de siempre, pero no comentes ni ventiles tus proyectos con todo el mundo porque puede alguien podría aprovecharse de tus ideas ¡Cree en ti! Capricornio: Habrá gran actividad en el ámbito de tu trabajo y si surgen novedades o cambios de planes a último momento contarás con sobrados recursos para hacerles frente. Tu éxito presente es el resultado de todo el esfuerzo que has hecho. Disfruta de tus logros. Acuario: La fortuna alentará nuevas aventuras y viajes espontáneos, así que no dudes en salir de tu ambiente. También les mostrarás la otra cara de la moneda a muchas personas que te tomarán como un modelo inspirador. Ayudar a los demás en su camino te llenará de felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: El movimiento planetario de este día activará los temas de dinero y tu interés estará en generar asociaciones comerciales fructíferas. Tus seres de luz moverán los hilos para que llegue la abundancia a tu vida, entonces prepárate porque recibirás cuantiosas ganancias por tus negocios, herencias y regalos.

