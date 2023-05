El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de mayo Se rompen círculos viciosos que te impedían salir adelante económicamente o conquistar a alguien ¡enfócate en lo positivo para potenciar estas energías! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 3 DE MAYO Les cuento que hoy se conmemora al Apóstol Felipe, el santo patrono de los pasteleros y los vendedores ambulantes, y a Santiago, el menor, a quién se ha identificado con el "hermano del Señor". Por otro lado, la Luna continuará su tránsito por Libra y hará configuraciones positivas con Venus, así que el momento será ideal para entablar un diálogo de seducción y atraer a los demás, a través de bellas palabras. Cuando hables, has énfasis en los aspectos positivos y en los puntos en común con el otro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO UNA ACTITUD AMABLE Y CORDIAL". Si hoy, 3 de mayo estás de cumpleaños… te vas a relacionar con gente de distintas culturas, credos y lugares que te van a transmitir valiosas lecciones de vida y también estarás bastante enamoradizo y con tendencia a involucrarte en enredos. Tu vida dará un giro positivo gracias a algunas decisiones valientes que tomarás. La Copa de la Suerte: 5, 9, 27, 42, 45, 57 Aries: Si estás en pareja, vas a querer complacer y que te complazcan, y si estás soltero encontrarás a alguien que te resultará muy seductor. Recuerda que el diálogo es fundamental para generar armonía en los vínculos. A la hora de hablar escoge palabras amables. Tauro: La energía astral beneficiará tu salud y podrás mejorar tus hábitos a nivel general. También será una buena ocasión para pedir un aumento de sueldo, ya que tu trabajo no pasará inadvertido y los esfuerzos que realizas diariamente se valorarán. Géminis: Las estrellas te dicen que confíes en tu gracia natural. Si puedes, organiza un encuentro romántico en el cuál celebres la vida junto a ese ser que tanto te atrae. Las declaraciones amorosas estarán a la orden del día, suéltate y haz lo que te dicte el corazón. Cáncer: Será un momento propicio para las reconciliaciones familiares y que reine la paz. Recuerda que no hay nada que favorezca más los lazos afectivos que aceptar al otro tal como es y mostrarse compresivo. Arma algunos arreglos con flores de estación para armonizar tu hogar. Leo :Crecerá tu anhelo de conocimiento, se incrementará tu curiosidad y te harás un sinfín de preguntas nuevas. Será un momento ideal para que comiences a estudiar algo relacionado con el arte y para que conozcas gente afín. Tu mente se volverá muy receptiva a las nuevas ideas. Virgo: Tu economía formará parte de un círculo virtuoso y te verás favorecido por una corriente muy próspera. A la hora de negociar busca siempre un punto de equilibrio y que todas las partes salgan beneficiadas en los tratos comerciales. Piensa en vínculos perdurables. Libra: Estarás muy coqueto y cautivador, así que tus armas de seducción se van a activar. Será un buen momento para emprender un proyecto en conjunto a otras personas ya que te encontrarás con gente que vibrará en tu misma sintonía. Una mujer sabia te dará un consejo. Escorpio: Los astros te invitarán a dialogar profundamente contigo mismo. A través de la reflexión te darás cuenta que hay temas de vanidad que debes dejar de lado. El exterior es solo una máscara, pero lo que debes armonizar y embellecer es tu espíritu. Niño Prodigioa Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Los planes grupales estarán a la orden del día y te vendrá bien sociabilizar. Si te encuentras soltero acude a eventos porque vas a conocer gente muy interesante y divertida. Si estás en pareja, alégrate porque tu relación dará un giro muy prometedor. Capricornio: Surgirán propuestas de trabajo que te harán crecer a nivel profesional y asumirás nuevas responsabilidades con buena predisposición. La relación con tus colegas pasará por su mejor momento. Esfuérzate por mantener una imagen pública impecable, recuerda que todo entra por los ojos Acuario: La vida tomará un nuevo color y mirarás las cosas desde una perspectiva más elevada. Seguirás una filosofía basada en el amor y valorarás el aprendizaje positivo que te deja cada experiencia. Encontrarás un camino para encauzar tus sueños y anhelos. Piscis: Hoy desarrollarás una estrategia para salir adelante y tejeras una red de contactos que podría serte de gran ventaja. Para enfrentar los desafíos que se te presenten te será de gran utilidad recordar las soluciones que aplicaste en el pasado y resultaron efectivas.

