El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de marzo

VIERNES, 3 DE MARZO Mercurio está dando sus primeros pasos por Piscis, así que durante los próximos diecisiete días nos interesaremos en los temas míticos y a la hora de hablar tendremos en cuenta los sentimientos de los demás. También estaremos más olvidadizos y distraídos. Por otro lado, la Luna ingresará en Leo, por lo que tendremos la oportunidad de centrarnos en nosotros mismos y expresar nuestra esencia. Nunca olvides que eres un ser único y especial dotado de una chispa divina. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY RADIANTE COMO EL SOL". Si hoy, 3 de marzo estás de cumpleaños… La vida te mostrará su cara más generosa y te regalará un ciclo de prosperidad. Te espera un viaje de luna de miel o un romance con un ser de otra región. Estarás rodeado de personas joviales que te inspirarán para ampliar tu gama de intereses. La Copa de la Suerte: 6, 13, 15, 39, 46, 88 Aries: Tomarás conciencia de la fuerza creativa que tiene el momento presente, así que te dedicarás a jugar, a amar y a practicar tu hobby preferido. Tendrás ocasión de demostrar tu brillo personal y de ganarte la admiración de las personas que te rodean. Tauro: Te darás cuenta que vienes de una estirpe de personas muy talentosas y honrarás a tus ancestros por la fuerza que te trasmitieron. Quiero que acondiciones tu hogar con todos los lujos y que cuando estés sobre tu sofá te sientas como un rey recién coronado. Géminis:Atraerás personas de mentalidad clara con las que podrás compartir actividades o conversaciones interesantes y entretenidas. El intercambio te ayudará a descubrir nuevos aspectos de tu personalidad. Te sentirás acompañado en tu estilo de vida, tus intereses y tu modo de pensar. Cáncer: Te interesarás por los asuntos financieros y te enfocarás en alcanzar un mejor nivel de vida. Gracias a que sabrás administrarte contarás con un plus de dinero. Invierte en prendas de vestir y objetos que te ayuden a lucirte y destacarte. Leo: La Luna transitará en Leo exaltando tu carisma, tu singularidad y tu potencial creativo. Emanarás una energía luminosa que capturará la atención de los demás y provocará admiración. Aprovecha las tendencias positivas para dar el primer paso, emprender algo y renovar tu vida. Virgo: Estás finalizando un ciclo lunar y esto te provoca un estado de mayor introspección, quiero que cuides tu energía como oro y que te alejes de cualquier estimulo exterior que te saque de tu eje. Busca momentos para estar a solas y conectarte con tu esencia. Libra Te rodearás de gente muy generosa que te contagiará su vitalidad y amor por la vida. Cuando participes de actividades grupales notarás que se enciende una chispa en ti y que descubres aspectos esenciales de tu personalidad. La interacción te hará brillar. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: En el trabajo te destacarás por tu capacidad de organización y por la naturalidad con la que impartes autoridad. La clave de tu liderazgo estará en que sabrás realzar tus logros. Las responsabilidades que deberás asumir harán de ti una persona más madura. Sagitario: Esta lunación incrementará la confianza en ti mismo y te llevará a ir en busca de nuevos horizontes. Se presentarán las condiciones ideales para estudiar, solucionar asuntos inmigratorios o realizar viajes. Surgirán oportunidades amorosas y de estudios en otras regiones ¡aprovéchalas! Capricornio: Tu vida sexual cobrará mayor importancia y despertarás las fantasías ocultas de tu pareja o amante. Enciende la llamarada que habita en lo más profundo de ti practicando esos ritos secretos que tanto te motivan. Atrévete a vivir tu intimidad de una manera más intensa. Acuario: La Luna ingresará en Leo, tu signo opuesto, provocándote un fuerte deseo de estar en compañía de otro ser. Tu pareja captará toda tu atención y se transformará en el centro de tu vida. Si estás soltero, conocerás a alguien con una personalidad carismática y dominante. Piscis: Pondrás el corazón en tus actividades diarias y profesarás un gran amor por tu trabajo. Si te toca asistir a una persona enferma lograrás sacarla adelante gracias a tu dedicación. Sigue la dieta mediterránea para mantenerte saludable y lleno de vitalidad.

